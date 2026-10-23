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Legenda sepakbola Hristo Stoichkov dan Arsene Wenger menyatakan dukungan untuk edisi perdana FIFA U-15 World Cup & Festival menjelang dimulainya ajang tersebut pada Sabtu di Azerbaijan. Turnamen internasional yang baru dibentuk ini mendatangkan lebih dari 3.000 pemain muda, pelatih, dan ofisial ke Baku untuk menjalani enam hari kompetisi yang bermakna dalam sekitar 1.000 pertandingan.

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Para legenda puji jalur pengembangan olahraga

Stoichkov dan Wenger meyakini ajang perdana U-15 ini menjadi tempat yang sangat berharga bagi para pemain muda potensial untuk menguji kemampuan. Disetujui oleh Dewan FIFA pada Desember 2025, turnamen putra ini berlangsung dari 24 hingga 30 Oktober. Pertandingan dimainkan dengan format delapan lawan delapan dalam dua babak yang masing-masing berdurasi 20 menit.

‘Piala Dunia U-15 FIFA sangat penting’

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Berbicara kepada FIFAmenjelang laga melawan Skotlandia, Stoichkov menyoroti nilai turnamen ini bagi talenta muda: “Menurut saya, Piala Dunia U-15 FIFA sangat penting. Saya selalu menyambut baik turnamen seperti ini karena di sinilah para pemain muda mulai berkembang, mulai menyadari bahwa mereka memiliki masa depan. Itulah sebabnya, setiap tahun FIFA menunjukkan bahwa mereka memikirkan jauh lebih banyak daripada pemain muda.

“Bulgaria kembali ke kompetisi penting pada saat tidak banyak pemain Bulgaria berada di tim-tim terbaik Eropa. Ya, ada beberapa di Italia, Jerman, dan Inggris, tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi, dan ini adalah turnamen tempat mereka bisa berkembang dengan mudah.

“Bulgaria selalu memainkan banyak pertandingan melawan Skotlandia, sejak tahun 70-an, lalu pada masa saya. Skotlandia selalu menjadi kekuatan yang nyata. Saya berharap Bulgaria kali ini bisa menemukan cara untuk mengalahkan Skotlandia.

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“Saya berharap Piala Dunia U-15 FIFA di Azerbaijan akan menunjukkan kepada para pemain dan dunia betapa kuatnya komitmen FIFA terhadap sepak bola usia muda.”

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Format inovatif menjamin keterlibatan luas

Menekankan dampak global ajang ini, Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Wenger menyatakan: “Talenta ada di mana-mana, tetapi pemain muda tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk menguji kemampuan mereka di tingkat internasional.

“Turnamen ini bertujuan memberi mereka kesempatan tersebut. Dengan mempertemukan tim-tim dari seluruh dunia di level U-15, kami dapat memberi para pemain pertandingan yang bermakna, memperkenalkan mereka pada berbagai gaya bermain dan budaya sepak bola, serta membantu mereka belajar dan berkembang melalui kompetisi.

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“Sepak bola benar-benar dapat mempersatukan dunia dengan cara yang sangat kuat di level usia muda. Mempertemukan pemain muda dari berbagai negara dan budaya memberi mereka pengalaman yang melampaui kompetisi, sekaligus mendorong asosiasi anggota untuk terus berinvestasi dalam pengembangan mereka.”

Proyek bersejarah perluas partisipasi perempuan

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Pertandingan kualifikasi dimulai akhir pekan ini sebelum laga final pada Jumat, 30 Oktober, di Crystal Hall. Setelah ajang putra ini, turnamen putri perdana akan digelar pada 2027. Keduanya akan menjadi agenda tahunan mulai 2028.