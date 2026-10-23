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Panel Discussion with Arsène Wenger and Jill EllisGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Hristo Stoichkov dan Arsene Wenger dukung Piala Dunia U-15 FIFA perdana untuk mengubah pembinaan pemain muda di seluruh dunia

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Legenda sepakbola Hristo Stoichkov dan Arsene Wenger menyatakan dukungan untuk edisi perdana FIFA U-15 World Cup & Festival menjelang dimulainya ajang tersebut pada Sabtu di Azerbaijan. Turnamen internasional yang baru dibentuk ini mendatangkan lebih dari 3.000 pemain muda, pelatih, dan ofisial ke Baku untuk menjalani enam hari kompetisi yang bermakna dalam sekitar 1.000 pertandingan.

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Stoichkov dan Wenger meyakini ajang perdana U-15 ini menjadi tempat yang sangat berharga bagi para pemain muda potensial untuk menguji kemampuan. Disetujui oleh Dewan FIFA pada Desember 2025, turnamen putra ini berlangsung dari 24 hingga 30 Oktober. Pertandingan dimainkan dengan format delapan lawan delapan dalam dua babak yang masing-masing berdurasi 20 menit.

‘Piala Dunia U-15 FIFA sangat penting’

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Berbicara kepada FIFAmenjelang laga melawan Skotlandia, Stoichkov menyoroti nilai turnamen ini bagi talenta muda: “Menurut saya, Piala Dunia U-15 FIFA sangat penting. Saya selalu menyambut baik turnamen seperti ini karena di sinilah para pemain muda mulai berkembang, mulai menyadari bahwa mereka memiliki masa depan. Itulah sebabnya, setiap tahun FIFA menunjukkan bahwa mereka memikirkan jauh lebih banyak daripada pemain muda.

“Bulgaria kembali ke kompetisi penting pada saat tidak banyak pemain Bulgaria berada di tim-tim terbaik Eropa. Ya, ada beberapa di Italia, Jerman, dan Inggris, tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi, dan ini adalah turnamen tempat mereka bisa berkembang dengan mudah.

“Bulgaria selalu memainkan banyak pertandingan melawan Skotlandia, sejak tahun 70-an, lalu pada masa saya. Skotlandia selalu menjadi kekuatan yang nyata. Saya berharap Bulgaria kali ini bisa menemukan cara untuk mengalahkan Skotlandia.

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“Saya berharap Piala Dunia U-15 FIFA di Azerbaijan akan menunjukkan kepada para pemain dan dunia betapa kuatnya komitmen FIFA terhadap sepak bola usia muda.”

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Menekankan dampak global ajang ini, Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Wenger menyatakan: “Talenta ada di mana-mana, tetapi pemain muda tidak selalu memiliki kesempatan yang sama untuk menguji kemampuan mereka di tingkat internasional.

“Turnamen ini bertujuan memberi mereka kesempatan tersebut. Dengan mempertemukan tim-tim dari seluruh dunia di level U-15, kami dapat memberi para pemain pertandingan yang bermakna, memperkenalkan mereka pada berbagai gaya bermain dan budaya sepak bola, serta membantu mereka belajar dan berkembang melalui kompetisi.

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“Sepak bola benar-benar dapat mempersatukan dunia dengan cara yang sangat kuat di level usia muda. Mempertemukan pemain muda dari berbagai negara dan budaya memberi mereka pengalaman yang melampaui kompetisi, sekaligus mendorong asosiasi anggota untuk terus berinvestasi dalam pengembangan mereka.”

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Pertandingan kualifikasi dimulai akhir pekan ini sebelum laga final pada Jumat, 30 Oktober, di Crystal Hall. Setelah ajang putra ini, turnamen putri perdana akan digelar pada 2027. Keduanya akan menjadi agenda tahunan mulai 2028.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.