HPSL Jakarta 2025/2026: Ajang Pencarian Talenta Sepakbola Putri Indonesia

HYDROPLUS Soccer League Jakarta 2025/2026 telah menemukan juara sekaligus melengkapi daftar tim yang lolos ke putaran nasional HPSL All-Stars 2025/2026. Dari kategori U-15, Cipta Cendikia Football Academy sukses menjadi kampiun dengan torehan total 90 poin sebagai pemuncak klasemen. Sementara Putri JP Jakarta berhasil memastikan dominasinya di sektor U-18 dengan koleksi 54 poin. Kedua tim juara tersebut belum pernah menelan kekalahan sepanjang liga bergulir selama total 30 pekan (U-15) dan 18 pekan (U-18) dari Oktober 2025 hingga Juni 2026 di GSport Jagorawi Soccer Arena, Bogor, Jawa Barat.

Program Director HPSL, Teddy Tjahjono, mengatakan Jakarta menjadi kota terakhir yang melengkapi rangkaian penyelenggaraan HPSL musim 2025/2026 setelah Surabaya, Bandung, dan Kudus. Ia bersyukur kompetisi yang digelar di empat regional mampu menghadirkan persaingan yang kompetitif sekaligus memperluas kesempatan bertanding bagi pesepak bola putri usia muda. Teddy mengapresiasi semangat dan konsistensi para atlet yang mampu menjaga performa sepanjang kompetisi berlangsung.

"Regional Jakarta ini merupakan peserta terbanyak dibanding tiga regional lainnya. Ada 16 tim untuk U-15 dan 10 tim di U18. Sementara dari segi kualitas kami melihat dari pekan pertama sampai saat ini sangat jauh meningkat. Karena setiap pekan mereka bertanding, dan sebelum pertandingan berlatih tiga sampai empat kali. Menjalani kompetisi liga selama kurang lebih enam bulan tentu bukan hal yang mudah. Kami melihat semangat, daya juang, dan komitmen yang luar biasa dari para atlet. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk membentuk kemampuan teknis, karakter, disiplin, dan mental juara yang dibutuhkan untuk menjadi pesepak bola profesional di masa depan," ujar Teddy.

Teddy melanjutkan, bahwa Bakti Olahraga Djarum Foundation berkomitmen memperkuat ekosistem sepak bola putri Indonesia melalui rangkaian kompetisi yang saling terhubung dan berkesinambungan. Dimulai dari MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2025-2026 (23-28 Juni), berlanjut ke HPSL All-Stars 2025/2026 (5-12 Juli), dan ditutup dengan Srikandi Merdeka Cup (14-23 Agustus) yang akan diikuti negara-negara Asia seperti Yordania, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Dirinya berharap kolaborasi yang telah terjalin dengan PSSI maupun pihak terkait dapat terus berlanjut untuk mendorong kemajuan sepak bola putri Indonesia.

"Kami berupaya menghadirkan jalur pembinaan yang jelas bagi atlet putri. Harapannya para pemain mendapatkan pengalaman kompetitif yang berjenjang sehingga mampu mengembangkan bakat dan kemampuan mereka secara optimal. Sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem sepak bola putri yang kuat. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak atlet putri Indonesia yang berkembang dan mampu berprestasi di level yang lebih tinggi," tutup Teddy.

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Talent Pool Timnas Putri Indonesia

Exco PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, menilai HPSL memiliki peran strategis dalam memperluas basis pemain sepak bola putri Indonesia sekaligus menjadi salah satu wadah pemantauan bakat bagi tim nasional. Menurutnya, keberadaan kompetisi dengan format liga memberikan kesempatan bagi pemain untuk berkembang secara berkelanjutan melalui jam terbang yang konsisten sepanjang musim.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap HYDROPLUS Soccer League dan Djarum Foundation yang sudah membuat program ini menjadi nyata. Kita tidak bisa memungkiri kompetisi khusus putri sangat jarang dan ini dimulai dengan sangat baik. Korelasi sangat erat terhadap perkembangan sepak bola putri secara keseluruhan dan kita berharap dengan ajang seperti ini menemukan talent-talent berbakat yang tentunya merupakan sumbangan yang sangat baik untuk talent pool di Timnas Putri Indonesia,” ujar Vivin.

Vivin melanjutkan, bahwa kompetisi seperti ini memungkinkan pemain menunjukkan kualitas mereka secara konsisten karena berlangsung dalam format liga, bukan hanya turnamen singkat. “Sudah ada beberapa yang sudah kita monitor dan beberapa yang sudah bergabung di timnas U-17 dan kami berharap semakin banyak pemain yang kita temukan dan ajak bergabung baik di timnas junior maupun senior. Liga seperti ini membuat gairah sepak bola putri bangkit. Dan yang dari pelosok daerah mulai punya kesempatan untuk berkompetisi,” imbuhnya





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Siap Menatap All-Stars

Mesin pencetak gol Cipta Cendikia Football Academy, Albianca Raula mengaku bangga timnya mampu tampil konsisten dan tidak terkalahkan. Terlebih Albianca yang mencatatkan total 1.405 menit bermain ini juga menyandang gelar top scorer HPSL Jakarta 2025/2026 pada U-15 dengan mengoleksi 38 gol.

“Perasaannya senang banget enggak nyangka bisa jadi juara. Alhamdulillah tim selalu konsisten sepanjang pertandingan setiap pekannya. Kami memang punya rasa enggak mau kalah, berusaha maksimal, dan tampil percaya diri ketika di lapangan. Kuncinya juga komunikasi tim dan optimis untuk bisa berangkat ke All-Stars di Kudus,” ujarnya.

Selain Albianca Raula, Cipta Cendikia Football Academy juga diperkuat oleh jebolan pemain MilkLife Soccer Challenge regional Jakarta, yaitu Clea Abelia, Andara Alisya, Andien Haifa Syakira, Kalila Fausta Bastian, Ayla Dva Khala Ahisma (MLSC Yogyakarta). Menurut Albianca, hal ini menjadi salah satu faktor kekuatan timnya. “Karena sebelumnya juga kita sudah pernah tanding bareng jadi bangun chemistry di lapangan enggak susah. Semoga kami bisa menjadi juara di HPSL All-Stars 2025/2026,” imbuhnya.

Sementara Kapten Tim Putri JP Jakarta U-18, Rengganis Wijanarto mengatakan kunci kemenangan ialah kekompakan. Pada pekan terakhir HPSL Jakarta 2025/2026, Sabtu (6/6) bahkan mereka kembali meraih kemenangan atas Putri Tangsel City dengan skor 3-1. Hasil ini memastikan Putri JP Jakarta tak terkalahkan dan hanya baru empat gol kemasukan (GK). “Sebagai kapten, saya selalu mengajak teman-teman untuk bermain kompak dan latihan terus. Di All-Stars mendatang kami mau menjadi juara, dan mengharumkan nama DKI Jakarta,” terangnya.

Sedangkan Pelatih Kepala Putri JP Jakarta U-18, Intan Nuraini Ulfa mengungkapkan rasa bangga terhadap pencapaian anak asuhnya. Kemenangan ini merupakan target utama sedari awal memutuskan turut andil padaHPSL Jakarta 2025/2026. Persiapan jelang All-Stars mendatang akan dilakukan semaksimal mungkin guna meraih hasil terbaik.

“Salah satu target utama memang menuju nasional (All-Stars). Dan bersyukur di regional ini tidak terkalahkan. Sembilan bulan tentu buat anak-anak ada kalanya merasa bosan, tapi kami jajaran pelatih selalu memotivasi dan orangtua mereka juga sangat support agar tidak terkalahkan. Persiapan menuju All-Stars kami akan bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk training center supaya turut mensukseskan perjalanan kami di Kudus,” pungkasnya.

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Daftar Pemenang HPSL Jakarta 2025/2026:

U-15

Champion : Cipta Cendikia Football Academy

Runner-up : Putri Tangsel City

Top Scorer : Albianca Raula (Cipta Cendikia Football Academy) - 38 Gol

Best Goalkeeper : Meinda Jhuandiny Sugiarto (Putri Tangsel City)

Best Player : Khansa Nisa Arrosid (Cipta Cendikia Football Academy)

U-18

Champion : Putri JP Jakarta

Runner-up : Putri Tangsel City

Top Scorer : Aurellia Anindya Tawaris (Putri JP Jakarta) - 34 Gol

Best Goalkeeper : Dhiya Fadhila (Putri JP Jakarta)

Best Player : Febri Arum (Putri Tangsel City)

Daftar Juara dan Runner-up HPSL 2025/2026 yang akan berlaga di HPSL All-Stars 2025/2026:

Surabaya

Champion U-15 : Arema FC Women

Runner-up U-15 : Tigers Football Academy

Champion U-18 : Tigers Football Academy

Runner-up U-18 : Arema FC Women

Bandung

Champion U-15 : Mojang Priangan

Runner-up U-15 : Goal Aksis

Champion U-18 : Akademi Persib Bandung

Runner-up U-18 : Putri Garut

Kudus

Champion U-15 : Scorpion FC

Runner-up U-15 : Putri Surakarta

Champion U-18 : Samba Persada Women

Runner-up U-18 : Putri Batang

Jakarta

Champion U-15 : Cipta Cendikia Football Academy

Runner-up U-15 : Putri Tangsel City

Champion U-18 : Putri JP Jakarta

Runner-up U-18 : Putri Tangsel City