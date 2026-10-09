HPSL 2026/2027: 110 Tim dari lima kota unjuk bakat di Liga Sepakbola Putri U-15 & U-18

Bakti Olahraga Djarum Foundation berkolaborasi dengan HYDROPLUS kembali menyelenggarakan liga sepakbola putri bertajuk ‘HYDROPLUS Soccer League’. Pada musim 2026/2027 ini, pertarungan menuju gelar juara semakin kompetitif dengan melibatkan 110 tim pada dua kategori usia, yakni U-15 dan U-18. Liga ini akan diselenggarakan secara bergelombang mulai pertengahan Oktober 2026 di lima kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Kudus dan Surakarta.

Bergulirnya musim kedua ini tak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan musim perdana. Diikuti oleh 1.723 peserta, HPSL tahun lalu berhasil mengantarkan 53 pesepakbola putri menggapai impian membela Timnas U-16 di ajang Srikandi Merdeka Cup. Bahkan, jebolan HPSL yang tergabung di skuad Garuda Pertiwi sukses meraih posisi runner-up di turnamen yang melibatkan delapan tim dan tujuh negara Asia tersebut. Melangkah lebih jauh lagi, sebanyak 21 jebolan HPSL tergabung dalam 23 punggawa Timnas Putri di Kualifikasi AFC U-17 2027.

Group Brand Head HYDROPLUS, Yose Moriza, mengatakan, kembali diselenggarakannya HPSL merupakan bentuk komitmen mendukung kokohnya ekosistem sepakbola melalui kompetisi rutin dan terstruktur guna mengasah kemampuan para pesepakbola putri muda Indonesia. Hal ini selaras dengan moto HYDROPLUS yaitu ‘Isotonik Untuk Menang’ yang akan selalu mendukung pesepakbola putri Indonesia untuk berkembang dan memupuk kepercayaan diri sehingga dapat meraih prestasi tinggi di masa mendatang.

“Kami percaya bahwa talenta besar lahir dari kesempatan yang besar pula. Melalui HYDROPLUS Soccer League musim kedua ini, kami ingin memberikan panggung bagi para pesepakbola putri muda untuk bertanding, berkembang, dan menunjukkan potensinya. Sehingga akan terbentuk ekosistem pembinaan yang bisa menjadi langkah awal menuju prestasi yang lebih besar bagi diri mereka dan sepakbola putri Indonesia,” tutur Yose.

Selaras dengan hal tersebut, Program Director HPSL, Teddy Tjahjono, mengatakan berlanjutnya HPSL ini semakin memperkuat komitmen Bakti Olahraga Djarum Foundation dalam membangun ekosistem pembinaan sepakbola putri yang berkesinambungan. Dengan adanya pertandingan yang bergulir secara rutin setiap pekan diharapkan dapat menjadi ajang bagi pesepakbola putri mengembangkan kemampuan sekaligus menapaki jenjang karier menuju level profesional.





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“Kehadiran HYDROPLUS Soccer League melengkapi piramida pembinaan sepakbola putri di Tanah Air yang digagas Djarum Foundation. Di lapisan paling dasar, kami memiliki MilkLife Soccer Challenge untuk U-8, KU-10 dan KU-12, lalu HYDROPLUS Soccer League di kategori usia U-15 dan U-18. Dua kompetisi ini dapat mengantarkan pesepakbola putri menapaki jenjang yang lebih tinggi seperti Indonesia Women's League yang pada akhirnya akan membantu mereka menggapai mimpi menjadi punggawa Timnas Putri Indonesia. Dan di sisi lain, ini akan memperkokoh ekosistem sepakbola putri di Tanah Air,” tutur Teddy.

Guna mewujudkan hal tersebut, HPSL di musim ini menambah kota penyelenggaraan yakni Surakarta karena tingginya antusiasme peserta di wilayah Jawa Tengah. “Sehingga kami membagi Jawa Tengah menjadi dua kota penyelenggaraan, di Kudus dan Surakarta. Hal ini juga bertujuan untuk menjangkau tim-tim yang bermarkas di area selatan Pulau Jawa seperti Yogyakarta,” Teddy menjelaskan.

Selain itu, demi meningkatkan iklim yang lebih kompetitif dan profesional, HPSL musim ini juga menerapkan sejumlah regulasi baru. Diantaranya ialah ikatan kesepakatan antara tim dan orangtua tentang proses rekrutmen pemain dan benefit yang diterima selama membela tim tersebut di HPSL. Selain itu, layaknya liga profesional, kompetisi ini juga menyediakan jendela transfer pemain di awal dan di pertengahan musim.

“Langkah ini kami susun agar jalannya kompetisi semakin profesional dan para pesepakbola putri juga mulai memiliki gambaran tentang bagaimana industri sepakbola yang sebenarnya. Jadi kami berharap, tidak hanya piawai di lapangan hijau, tetapi mereka juga mulai memahami regulasi dan aturan-aturan dalam dunia sepakbola,” tandas Teddy.





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Bergulirnya HPSL musim kedua ini mendapat apresiasi dari para pesepakbola putri. Salah satunya ialah Nafeeza Ayasha Nori. Mengikuti HPSL sejak musim perdana, dara kelahiran 29 Maret 2011 ini kini mulai meretas impian membela Indonesia di panggung internasional. Ia tergabung dalam Timnas Putri di Kualifikasi AFC U-17 2027 yang baru saja mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi.

“Dengan adanya HYDROPLUS Soccer League, jelas aku bisa mendapat pengalaman bertanding dan belajar menghadapi persaingan yang ketat untuk mengembangkan kemampuan bermain aku. Dan yang terpenting menurut aku, liga ini juga memiliki peran untuk perjalanan aku menuju tim nasional sekarang ini,” ucap Nafeeza.

Di musim kedua, Nafeeza akan bergabung dengan Akademi Persib Bandung U-18. Ia berharap, dapat menorehkan prestasi lebih tinggi lagi dibanding musim perdana. “Berkaca dari pengalaman musim lalu, aku jadi lebih termotivasi lagi untuk berkembang dan meningkatkan performa terbaik, karena di HYDROPLUS Soccer League aku juga belajar menghadapi lawan dari berbagai daerah,” tutur dia.

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Berikut jadwal dan jumlah peserta HYDROPLUS Soccer League 2026/2027:

Regional Jakarta (Bergulir mulai 10 Oktober 2026)

U-15: 18 tim

U-18: 10 tim

Regional Bandung (Bergulir mulai 17 Oktober 2026)

U15: 17 tim

U18: 9 tim

Regional Surabaya (Bergulir mulai 18 Oktober 2026)

U15: 13 tim

U18: 6 tim

Regional Kudus (Bergulir mulai 25 Oktober 2026)

U15: 15 tim

U18: 9 tim

Regional Surakarta (Bergulir mulai 25 Oktober 2026)

U15: 13 tim