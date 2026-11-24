Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kepala badan wasit Liga Primer Howard Webb membela keputusan mengusir Leny Yoro saat menghadapi Liverpool, hanya beberapa jam setelah FA membatalkan kartu merah bek Manchester United itu. Webb mengatakan "kebanyakan orang akan menganggapnya keputusan yang tepat". Rekaman audio perangkat pertandingan yang dirilis menunjukkan VAR menilai Alexander Isak "kemungkinan besar" akan lebih dulu menjangkau bola.

Iklan

Webb tetap mendukung keputusan Barrott

Webb menegaskan wasit Sam Barrott benar mengusir Yoro setelah delapan menit dalam kekalahan 4-0 di Anfield pada Minggu, meski United memenangi banding atas kartu merah yang keliru . Yoro diusir setelah menjatuhkan Isak yang sedang berlari menuju gawang.

Berbicara dalam acara Match Officials Mic'd Up, Webb mengatakan: "Saya kira ada pertanyaan apakah dia bisa mencapai bola itu sebelum Lammens. Saat kejadian, wasit melihatnya dan merasa dia bisa. Itulah keputusan wasit di lapangan."

"Jelas bukan kesalahan yang nyata"

Webb menjelaskan bahwa VAR tidak menilai keputusan di lapangan sebagai kesalahan yang jelas dan nyata. "Itu bukan sesuatu yang jelas-jelas salah, sehingga keputusan tegas di lapangan tersebut tetap berlaku," katanya.

"Dan saya pikir secara umum kebanyakan orang akan menganggapnya keputusan yang tepat karena Isak bergerak cepat menuju bola itu. Pandangan lainnya adalah Lammens mungkin lebih dulu mencapainya, tetapi saya kira itu masih bisa diperdebatkan. Jelas bukan kesalahan yang nyata."

Iklan Iklan

Rekaman audio VAR ungkap pertimbangan perangkat pertandingan

Rekaman audio yang dirilis menunjukkan petugas VAR John Brooks menilai apakah Isak akan lebih dulu menjangkau bola daripada kiper Senne Lammens. "Jadi, pada kecepatan penuh, Isak mempertahankan momentumnya dan kemungkinan besar mencapai bola itu. Tentu tidak jelas-jelas keliru bahwa dia tidak mencapainya. Jadi saya pikir pelanggaran yang menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas telah dipastikan," kata Brooks.

Topik Terkait

Asisten VAR Paul Howard sependapat. Namun, Mauricio Pochettino geram dengan keputusan tersebut. Ia menegaskan sentuhan Isak yang terlalu jauh membuat bola "tidak berada dalam kendalinya" dan tekel itu "sama sekali bukan pelanggaran".

Yoro bisa menghadapi Brentford

Keberhasilan banding itu membuat Yoro tersedia untuk pertandingan Liga Primer melawan Brentford di Old Trafford pada Sabtu. Komisi independen FA akan menerbitkan alasan tertulisnya pada waktunya.

Iklan

Namun, komentar Webb kemungkinan tidak akan mengakhiri perdebatan mengenai salah satu keputusan paling kontroversial musim ini.