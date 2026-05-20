Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Arab Saudi vs Uruguay Stadion Hard Rock, Miami Tiket 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Mercedes-Benz, Atlanta Tiket 26 Juni 2026 Arab Saudi vs Cape Verde Stadion Houston, Houston Tiket

Jadwal pertandingan Uruguay di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Arab Saudi vs Uruguay Stadion Hard Rock, Miami Tiket 21 Juni 2026 Uruguay vs Cape Verde Stadion Philadelphia, Philadelphia Tiket 26 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Guadalajara, Guadalajara Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Arab Saudi vs Uruguay?

Ada beberapa cara bagi para penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia FIFA 2026.

Penjualan Resmi FIFA: FIFA terus melepas stok terpilih selama fase penjualan terakhir dengan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Platform Penjualan Kembali FIFA: Para pendukung dapat membeli tiket penjualan kembali yang terverifikasi langsung dari penggemar lain melalui pasar resmi FIFA.

Platform Tiket Sekunder: Situs seperti StubHub tetap menjadi salah satu cara tercepat untuk mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Piala Dunia yang sudah habis terjual.

Paket Hospitality: Paket hospitality premium menawarkan tempat duduk yang dijamin serta pengalaman hari pertandingan yang mewah.

Semua tiket Piala Dunia akan diterbitkan secara digital melalui aplikasi tiket resmi FIFA. Penggemar harus memastikan mereka menggunakan alamat email dan informasi akun yang sama di seluruh platform tiket untuk mempermudah transfer.

Berapa harga tiket pertandingan Arab Saudi vs Uruguay?

FIFA telah menerapkan sistem harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Penyisihan Grup mulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hard Rock Stadium

Pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay akan berlangsung di Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida, salah satu venue olahraga paling terkenal di Amerika Serikat.

Stadion ini merupakan kandang bagi tim NFL Miami Dolphins dan secara rutin menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga internasional besar, konser, serta kegiatan hiburan terkait Formula 1. Hard Rock Stadium telah menjalani renovasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu venue paling modern yang terpilih untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Untuk Piala Dunia, venue ini diperkirakan akan menampung lebih dari 65.000 penonton, menciptakan suasana yang meriah untuk salah satu pertandingan pembuka yang melibatkan Arab Saudi dan Uruguay.

Para penonton yang hadir di pertandingan ini dapat menantikan: