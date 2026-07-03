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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hossam Hassan setelah kemenangan Mesir: Saya persembahkan kemenangan ini kepada rakyat Palestina

Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
H. Hassan
Australia
Mesir
AS

Kualifikasi bersejarah bagi tim Mesir

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mendedikasikan keberhasilan bersejarah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 kepada rakyat Palestina, sambil menegaskan bahwa tim "Firaun" telah "berhasil mengharumkan nama bangsa Arab".

Dalam pernyataannya kepada jaringan “BeIN Sports” usai mengalahkan Australia melalui adu penalti (4-2) setelah imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, Hossam Hassan mengatakan: “Hati dan jiwaku bersama rakyat Palestina, aku berterima kasih kepada mereka dan mempersembahkan kemenangan ini untuk mereka,” sambil menambahkan: “Kami berhasil mengharumkan nama bangsa Arab, dan kami adalah bagian dari mereka.”

Pelatih tersebut memuji para pendukung yang telah mendukung tim nasional sepanjang turnamen, dengan mengatakan: “Para pendukung kami telah melakukan sesuatu yang istimewa di Piala Dunia ini dan selamat atas kemenangan mereka,” serta menambahkan, “Semoga Allah memberkati kami berkat rakyat Mesir yang baik hati.”

Ia menambahkan: “Saya berharap kami menang demi orang-orang yang baik,” merujuk pada keinginannya untuk membahagiakan para pendukung Mesir dan Arab yang menyaksikan pertandingan tersebut.

Hossam Hassan mengakhiri pernyataannya dengan kalimat: “Alhamdulillah, selamat untuk Mesir, dunia Arab, dan Afrika.”

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Perlu dicatat bahwa Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dan akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Cape Verde.

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