Hossam Hassan: Saya telah mewujudkan impian saya... dan saya menantikan hal yang sama dari Mohamed Salah

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, membahas berbagai hal terkait partisipasi timnas Mesir di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa memimpin tim nasional merupakan impian yang telah ia idamkan sejak masa-masa terakhir kariernya sebagai pemain.

Timnas Mesir bersiap menghadapi pertandingan yang dinanti melawan Timnas Belgia, besok Senin, di Stadion Lumin, dalam rangkaian pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Grup 7 terdiri dari tim nasional Mesir, Belgia, Iran, dan Selandia Baru, dalam grup yang tampaknya terbuka untuk semua kemungkinan di tengah persaingan ketat untuk memperebutkan dua tiket lolos ke babak berikutnya.

Hossam Hassan mengatakan dalam pernyataan melalui saluran FIFA di platform YouTube: "Sepak bola adalah hidup saya sejak masa kecil hingga saat ini ketika saya berbicara. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengenakan ban kapten timnas Mesir dalam waktu yang lama sebelum saya pensiun sebagai pemain."

Dia menambahkan: "Sebelum pensiun, saya selalu membayangkan diri saya sebagai pelatih tim nasional Mesir, dan itu adalah impian besar bagi saya. Alasannya adalah saya tidak memikirkan hal lain selain sepak bola, dan mencapai Piala Dunia baik sebagai pemain maupun pelatih adalah hal yang sangat luar biasa."

Mesir layak mendapat tempat yang lebih besar di kancah global

Dia menegaskan bahwa timnas Mesir layak mendapat posisi yang lebih tinggi di kancah dunia, dengan mengatakan: "Timnas Mesir harus mendapatkan tempat yang sebenarnya di dunia sepak bola. Kami tampil bagus di Piala Dunia 1990, dan saya berharap kami bisa tampil lebih baik lagi di Piala Dunia 2026."

Hossam Hassan juga mengungkapkan kebanggaannya telah menjalani dua pengalaman Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, sambil mencatat bahwa ia merupakan bagian dari generasi yang membawa Mesir kembali ke Piala Dunia pada edisi 1990.

Dia berkata: "Saya sangat senang mewakili negara saya di putaran final Piala Dunia, baik saat berpartisipasi sebagai pemain pada edisi 1990 maupun sekarang sebagai pelatih pada edisi 2026. Kami adalah bagian dari generasi yang menciptakan sejarah penting bagi sepak bola Mesir, dan kami berharap dapat meraih prestasi yang lebih besar di turnamen tersebut."

Saya berharap Salah bisa melampaui rekor gol saya

Hossam Hassan memuji peran besar yang dimainkan Mohamed Salah bersama timnas Mesir, menegaskan bahwa ia adalah salah satu pemain kunci tim dan salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka dalam beberapa tahun terakhir.

Dia berkata: "Mohamed Salah telah memecahkan banyak rekor di tingkat dunia, dan dia tanpa ragu salah satu pemain terbaik di dunia. Saya berharap dia berhasil mencetak lebih banyak gol daripada yang saya cetak selama karier sepak bola saya."

Dia menambahkan: "Saya pikir yang terpenting adalah kita fokus pada meraih kemenangan, dan agar Salah mencetak lebih banyak gol yang membantu tim nasional menang, tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Ini akan menjadi hal yang luar biasa bagi tim nasional, dan akan memberi saya kebahagiaan besar secara pribadi juga."

Kemenangan dan kebahagiaan para penggemar adalah prioritas utama timnas Mesir

Dia melanjutkan: "Kemenangan dan hasil positif dengan gol-gol yang dicetak Salah sangat penting bagi saya sebagai pelatih timnas Mesir. Yang paling penting adalah memenuhi harapan para penggemar Mesir selama Piala Dunia, karena saya tahu betul bahwa sepak bola bagi orang Mesir bukan sekadar permainan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka."

Hossam Hassan juga menekankan pentingnya pengalaman yang dimiliki kapten timnas Mesir, menegaskan bahwa tim sangat membutuhkan potensi dan pengalaman Mohamed Salah di lapangan selama turnamen.

Ia juga menyoroti bahwa sepak bola memegang tempat istimewa dalam masyarakat Mesir, menjelaskan bahwa popularitasnya yang besar menjadikannya bagian tak terpisahkan dari budaya Mesir, yang semakin memperbesar beban tanggung jawab yang dipikul oleh tim nasional.

Hossam Hassan mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan keyakinannya yang besar terhadap dukungan suporter Mesir, dengan mengatakan bahwa orang Mesir mencintai tanah air mereka dan selalu berharap untuk melihat tim nasional mereka berada di antara tim-tim besar dunia, serta mengungkapkan harapannya agar tim Mesir berhasil meraih hasil yang sesuai dengan ambisi para suporter selama kompetisi Piala Dunia 2026.