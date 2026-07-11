Hossam Hassan: Saya melarang para pemain menyebut nama Messi... dan saya tidak membelanya karena alasan itu

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengungkap kisah di balik layar pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia, yang berakhir dengan tersingkirnya “Al-Fara’una” setelah kalah dengan skor 2-3. Ia menegaskan bahwa ia sengaja mengalihkan perhatian para pemain agar tidak memikirkan nama-nama bintang lawan sebelum pertandingan.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah terjadi beberapa keputusan yang kontroversial, terutama pembatalan gol untuk timnas Mesir, serta tidak diberikannya tendangan penalti bagi "Firaun" sebelum Argentina mencetak gol ketiganya.

Tidak menyebut nama Messi

Dalam wawancara televisi, Hossam Hassan mengatakan: “Sebelum menghadapi Argentina, saya tidak menyebut nama Messi kepada para pemain; saya hanya menyebut nomor 10, karena kata ‘Messi’ bisa menimbulkan rasa takut. Namun, saya ingin menyampaikan pesan kepada mereka agar tidak memikirkan nama lawan atau warna seragamnya.”

Ia menambahkan: “Saya ingin para pemain melupakan bahwa mereka menghadapi tim tertentu, dan hanya fokus pada pertandingan. Saya tidak melihat tim yang ada di hadapan saya, tetapi saya menghormati lawan dan menganalisisnya dengan baik.”

Hossam Hassan: Saya mengharapkan Mesir mencapai babak terjauh di Piala Dunia

Pelatih timnas Mesir itu menegaskan bahwa ia yakin dengan kemampuan “Faraon” untuk melaju jauh di turnamen tersebut, sambil menyoroti bahwa kerja sama yang dilakukannya bersama tim selama periode terakhir memberinya keyakinan untuk meraih hasil yang gemilang.

Ia berkata: “Saya mengharapkan skenario di mana kami bisa melaju hingga babak-babak akhir di Piala Dunia, karena saya telah bekerja dengan baik bersama tim, dan kami memiliki karakter yang jelas di lapangan.”

Ia melanjutkan: “Selama dua setengah tahun terakhir, saya berupaya agar kami dapat menampilkan karakter dan taktik kami di hadapan lawan mana pun, serta tidak hanya bergantung pada satu pemain saja, melainkan memiliki lebih dari satu opsi di lapangan.”

“Saya tidak bermain untuk bertahan”.. Hossam Hassan menjelaskan filosofinya saat melawan Argentina

Hossam Hassan menjelaskan alasan mengapa timnas Mesir tidak sepenuhnya mundur ke pertahanan pada menit-menit akhir saat melawan Argentina, meskipun pertandingan tersebut sangat sulit, sambil menegaskan bahwa filosofinya selalu berfokus pada upaya meraih kemenangan.

Ia berkata: “Pikiran saya adalah kemenangan, dan untuk menang, saya tidak akan bermain hanya untuk bertahan. Pada saat tertentu ketika saya melepaskan bola, saya harus memikirkan peralihan serangan, memanfaatkan peluang, dan mencetak gol.”

Dia menambahkan: “Bahkan jika kami unggul dua gol, saya tetap memikirkan mencetak gol ketiga. Saya ingin kami selalu memiliki solusi dan terus berupaya mencetak gol dalam segala situasi.”

Kritik terhadap wasit memengaruhi tim nasional

Pelatih timnas Mesir itu menyoroti bahwa beberapa keputusan wasit memengaruhi konsentrasi para pemain selama pertandingan, namun ia menegaskan kepuasannya terhadap performa teknis dan mental yang ditunjukkan tim saat menghadapi juara dunia.

Ia berkata: “Ada hal-hal di luar kendali kami; wasit menyebabkan sedikit gangguan secara teknis bagi tim, dan ada ketegangan akibat kartu kuning serta pelanggaran yang tidak adil, yang memengaruhi para pemain.”

Hossam Hassan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tersingkirnya tim dari turnamen ini akibat kekalahan dari Argentina tidak menghapus pencapaian yang telah diraih tim nasional di turnamen ini, sambil menekankan bahwa tujuannya adalah membangun tim yang mampu menghadapi tim-tim besar dunia tanpa rasa gentar atau takut terhadap nama-nama lawan.