Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, mengatakan bahwa penyambutan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, terhadap delegasi setelah keikutsertaan di Piala Dunia 2026 dianggap sebagai tanda kehormatan bagi dirinya, seraya menegaskan bahwa setiap kata yang diucapkan Presiden memiliki makna dan maksud tertentu yang penting.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar setelah kalah dari timnas Argentina dengan skor 3-2.

Hossam Hassan menambahkan, dalam pidatonya pada perayaan federasi sepak bola bersama timnas-timnas nasional, bahwa Presiden memberikan kepercayaan pada kompetensi Mesir, dan meminta agar mengandalkan pelatih Mesir setelah keberhasilan yang telah diraihnya.

Ia menegaskan bahwa timnas Mesir mampu mengembalikan senyuman ke wajah para suporter Mesir, dan suporter kembali bersatu mendukung timnas setelah semangat, level permainan, dan hasil yang istimewa.

Ia menjelaskan bahwa tim pelatih mendapat dukungan penuh dari dewan pengurus federasi, baik pada masa dewan sebelumnya di bawah pimpinan Gamal Allam, maupun dewan saat ini di bawah pimpinan Insinyur Hany Abo Rida, yang dianggap sebagai penyebab utama keberhasilan belakangan ini.

Ia menyampaikan penghormatan kepada para suporter Mesir, baik di dalam maupun di luar Mesir, atas dukungan dan bantuan mereka yang terus-menerus untuk timnas Mesir di mana pun, seraya menegaskan bahwa mereka layak diperjuangkan demi kebahagiaan mereka.

Kriteria pemilihan pemain

Hossam Hassan menegaskan bahwa ia memilih pemain berdasarkan penampilan di lapangan, dan tidak memperhatikan hal-hal lain.

Ia berkata: "Nasihat saya untuk para pemain timnas kelompok usia adalah bahwa timnas merupakan pintu pertamamu menuju karier profesional. Klub itu penting, tetapi timnas nomor 1."

Ia melanjutkan: "Saya tidak melihat usia tertentu atau tim tertentu, dan tidak ada yang menarik perhatian saya selain penampilan di lapangan. Tidak benar bahwa saya mendapat tekanan untuk memasukkan Hamza Abdel Karim, pemain Barcelona, ke timnas Mesir di Piala Dunia 2026, dan pemain itu memperoleh manfaat dari keberadaannya bersama timnas di Piala Dunia."

Hossam Hassan meneruskan: "Nasihat saya untuk para pemain muda adalah agar menjadikan Mohamed Salah sebagai panutan mereka, dan saya melihat kapten timnas Mesir memperoleh manfaat dari keikutsertaannya di Piala Dunia dengan bermain di posisi 10 atau 9."

Ia menambahkan: "Ada pemain-pemain lain yang juga memperoleh manfaat dan memperpanjang kontrak mereka dengan klubnya, dan pemain-pemain yang harganya naik karena keikutsertaan di Piala Dunia. Ini hal yang wajar dan saya senang dengan itu."

Mengenai pemain berkewarganegaraan ganda, pelatih Mesir berkata: "Kami menaruh perhatian besar pada para pemain profesional di luar Mesir yang berkewarganegaraan ganda."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Pelatih asing dan sepak bola Mesir

Ia melanjutkan: "Mengapa kecenderungannya selalu untuk merekrut pelatih asing, sedangkan saya memiliki pelatih-pelatih Mesir yang sangat bagus? Pelatih asing ingin bekerja dalam kondisi yang ideal, dan tidak mampu menghadapi kondisi yang ada, berbeda dengan pelatih lokal."

Ia menuturkan: "Maksud saya, seharusnya yang direkrut adalah pelatih yang layak untuk berada di sana."

Hossam Hassan mengecam ketergantungan klub-klub besar di Liga Mesir pada pelatih-pelatih asing.

Ia berkata: "Saya heran ketika mendapati sebagian klub mengeluh tentang kelelahan pemain.. bagaimana bisa demikian sedangkan setiap skuad berisi 35 pemain."

Ia menambahkan: "Mesir bukan negara kecil, kita negara besar, dan saya selalu mengatakan itu kepada para pemain sebelum pertandingan-pertandingan Piala Dunia, seperti laga Argentina. Saya katakan kepada mereka: jangan memikirkan siapa yang akan kalian hadapi, tetapi pikirkanlah bahwa kalian mengenakan jersey timnas Mesir."

Ia melanjutkan: "Ketika pelatih asing datang, ia ingin menginap di hotel dan itu membebani kita minimal 500 ribu pound per hari. Namun, ketika kita memiliki rumah bagi sepak bola (yang ia maksud adalah proyek El-Hadaf), kita mulai berkonsentrasi di sini, dan kita senang karena segala sesuatu tersedia bagi kita."

Timnas Mesir bersiap menghadapi Angola dan Sudan Selatan di kualifikasi Piala Afrika 2027, di samping menjalani laga persahabatan melawan Afrika Selatan, pada jeda internasional yang dimulai beberapa hari lagi.