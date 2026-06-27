Hossam Hassan: Salah cedera... dan saya tidak khawatir dengan absennya para pemain saat melawan Australia

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menyatakan bahwa ia tidak khawatir dengan absennya beberapa pemain tim "Al-Fara'una" saat menghadapi Australia di babak 32 besar Piala Dunia.

Dalam wawancara televisi dengan jaringan "BeIN Sports", Hossam Hassan mengatakan, "Saya mengucapkan selamat kepada rakyat Mesir, dunia Arab, dan Afrika, karena kami mewakili mereka di Piala Dunia, dan saya secara khusus mengucapkan selamat kepada para penggemar Mesir di seluruh dunia, serta kepada para pendukung di Mesir yang rela begadang untuk menyaksikan pertandingan ini."

Ia menambahkan: “Alhamdulillah atas lolosnya kami; kami nyaris menjadi pemuncak grup berkat selisih gol.”

Ia melanjutkan: “Kami menguasai pertandingan dengan baik seandainya saja tidak kehilangan seorang pemain akibat cedera yang dialami Ahmed Fattouh, namun kami telah mencetak prestasi karena timnas Mesir berhasil membahagiakan para penggemarnya dan dunia Arab dengan lolos ke babak berikutnya.”

Dia melanjutkan: “Kami akan berupaya semaksimal mungkin dalam pertandingan ini dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan di pertandingan berikutnya meskipun ada cedera dan skorsing Muhannad Lasheen… Dan meskipun kami kehilangan 6 pemain, kami masih memiliki skuad yang terdiri dari 26 pemain yang siap bertanding.”

Dia menambahkan: “Kami belum mengetahui sejauh ini seberapa parah cedera Salah sebelum pemeriksaan, tetapi dia merasakan ada yang tidak beres sehingga meminta diganti selama pertandingan. Kami akan memastikan cedera yang dialaminya serta kondisi Ahmed Fattouh, dan saya berharap Hamdi Fathi bisa kembali bermain di pertandingan berikutnya.”

Ia melanjutkan: “Namun, dalam segala situasi, saya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa di tim nasional ini ada ‘para raksasa’, dan kami akan membuktikan bahwa kami layak dipercaya. Saya tidak khawatir dengan absennya para pemain, dan saya mengajak semua orang untuk tetap optimis, karena saya tidak takut dan percaya pada semua pemain Al-Fara’ana.”

Dia menyimpulkan: “Kami pernah menghadapi Spanyol dan Arab Saudi saat mengalami absennya beberapa pemain, dan kami juga mengalami cedera selama kualifikasi Piala Dunia, namun saya meyakinkan semua orang mengenai kondisi tim nasional. Jika saya khawatir dengan absennya para pemain, maka tidak pantas bagi saya untuk menjadi pelatih Mesir.”

Timnas Mesir telah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Iran, dalam pertandingan putaran ketiga fase grup.

Mahmoud Saber membawa Mesir unggul pada menit kelima setelah tendangan Mohamed Salah membentur pertahanan Iran dan kiper keluar untuk menghalau bola yang kemudian sampai di hadapan Mahmoud Saber, yang kemudian menendangnya dengan keras, sehingga bola meluncur di antara kaki kiper Iran dan masuk ke gawang.

Wasit kemudian memberikan tendangan penalti kepada Mesir pada menit ke-9, setelah Mohamed Abdel Moneim, bek Mesir, melakukan kesalahan saat mengoper bola, sehingga kakinya mengenai kaki penyerang Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, kiper timnas Mesir, dengan gemilang menepis tendangan Tarmi.

Timnas Iran mencetak gol penyama kedudukan setelah tendangan keras Milad Mohammadi dari dalam kotak penalti yang berhasil ditepis oleh Mustafa Shubair, namun bola memantul ke sisi kiri, di mana Ramin Rezaian menyambarnya dan memasukkannya ke dalam gawang.