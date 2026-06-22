Hossam Hassan mengungkap pesan tegasnya untuk menghukum Selandia Baru

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan berharga yang diraih atas Selandia Baru dengan skor 3-1 di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir kini memuncaki klasemen Grup 7 dengan raihan 4 poin, unggul dua poin dari Belgia dan Iran, sementara Selandia Baru berada di posisi terbawah dengan hanya mengoleksi satu poin.

Dalam pernyataannya kepada jaringan saluran beIN SPORTS, Hossam mengatakan, “Saya berterima kasih kepada para penonton yang hadir dalam pertandingan hari ini; saya merasa seolah-olah kami berada di Mesir.”

Ia menambahkan, “Saya juga berterima kasih kepada rakyat Mesir, dan alhamdulillah telah membuat mereka bahagia dengan kemenangan atas Selandia Baru.”

Ia melanjutkan, “Siapa yang paling berjasa dalam kesuksesan ini? Tuhan, kemudian kami yang berusaha, lalu rakyat Mesir, yang telah memberikan kepercayaan besar kepada kami dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap tim ini.”

Ia menekankan, “Saya juga berterima kasih kepada staf pelatih dan Ibrahim Hassan, yang telah menciptakan suasana yang luar biasa penuh disiplin dan rasa hormat di antara para pemain.”

Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Reuters, Hossam Hassan mengatakan bahwa ia memberi tahu para pemainnya saat jeda pertandingan melawan Selandia Baru, bahwa mereka tidak akan kembali ke lapangan pada babak kedua kecuali jika mereka bertekad untuk meraih kemenangan yang layak bagi para pendukung setia mereka.

Kata-katanya yang tegas itu membuahkan hasil yang diinginkan, karena timnas Mesir berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal satu gol, dan akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Pelatih tim Firaun itu menjelaskan, “Pada jeda antar babak, saya mengatakan kepada para pemain bahwa kami tidak akan kembali ke lapangan kecuali jika kami bertekad untuk menang, dan bahwa kami harus mengambil kepercayaan diri dari rasa bangga yang kami rasakan berkat dukungan penonton tersebut.”

Ia menambahkan, “Kepada keluarga sepak bola Mesir, kami membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan diri, memanfaatkan kekuatan kami, dan mengingat perjalanan kami menuju kualifikasi, serta kerja keras yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya yang berusaha menciptakan peluang-peluang seperti ini.”

Ia melanjutkan, “Saya ingin generasi ini menciptakan masa depannya sendiri, dan menentukan jalannya sendiri. Kami juga ingin terus berkembang di level liga domestik, serta di level sepak bola Afrika.”

Perkembangan ini sebagian besar berkat Mohamed Salah, yang mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya, di saat timnas Mesir menunjukkan vitalitas yang lebih besar dan serangan yang lebih lancar setelah jeda.

Hossam Hassan menambahkan, “Salah bekerja keras di lapangan, dan ini adalah hal yang harus kalian ketahui… Mungkin saya adalah pelatih pertama yang memberinya kesempatan bermain di posisi yang sesuai dengan ancamannya, serta selaras dengan potensi, kemampuan, dan karakteristiknya. Kami telah mengasah banyak hal, dan saya yakin kita akan melihat lebih banyak lagi darinya.”