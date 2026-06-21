Hossam Hassan mengumumkan susunan tim nasional Mesir untuk menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengumumkan susunan pemain inti "Al-Fara'una" untuk menghadapi tim nasional Selandia Baru, hari ini, Senin, di Stadion "BC Place", dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan ambisi meraih kemenangan pertama di turnamen ini, setelah masing-masing hanya berhasil mengumpulkan satu poin pada putaran pembuka.

Timnas Mesir sebelumnya memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Belgia, sementara Timnas Selandia Baru bermain imbang 2-2 dengan Iran.

Hossam Hassan memilih untuk mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat menghadapi Belgia, tanpa melakukan perubahan apa pun pada susunan pemain inti, dengan duet Mohamed Salah dan Omar Marmoush yang tetap memimpin lini depan tim Firaun.

Berikut ini susunan pemain timnas Mesir saat menghadapi Selandia Baru:

- Kiper: Mustafa Shubair.

- Pertahanan: Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh.

- Lini tengah: Mustafa "Zico", Marwan Attia, Muhannad Lasheen, Imam Ashour.

- Lini depan: Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Pemain cadangan: "Mohamed El-Shenawy, Mahdi Suleiman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel-Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel-Majeed, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan 'Trezeguet', Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamza Abdel-Karim".

Di sisi lain, Darren Bazile, pelatih tim nasional Selandia Baru, memilih untuk mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat menghadapi Iran di babak pertama, tanpa melakukan perubahan apa pun pada susunan pemain inti.

Susunan pemain Selandia Baru adalah sebagai berikut:

- Penjaga gawang: Max Crocombe.

- Bek: Tim Payne, Michael Boxall, Finn Sormann, Liberato Kakasi.

- Lini tengah: Joe Bell, Marko Stamenić, Sarbriet Singh.

- Penyerang: Eli Just, Chris Wood, Callum Makawat.