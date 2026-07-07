Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengungkapkan kemarahannya yang sangat besar akibat "ketidakadilan wasit" dalam pertandingan timnya melawan Argentina di Piala Dunia 2026, sambil menyatakan bahwa ia tidak akan menonton sisa pertandingan apa pun di edisi kali ini.

Timnas Mesir sempat unggul 2-0 atas Argentina, namun akhirnya kalah dengan skor 2-3 dalam pertandingan yang digelar Selasa malam ini di babak 16 besar, sehingga harus tersingkir dari turnamen.

Wasit asal Prancis, François Letexier, memicu kontroversi besar setelah menganulir sebuah gol timnas Mesir, dan mengesahkan gol lain yang dipertanyakan keabsahannya untuk tim Tango.

Hassan ditanya dalam konferensi pers pasca-pertandingan apakah timnas Mesir dihukum saat melawan Argentina akibat pernyataannya yang mendukung Palestina, dan ia menjawab, “Saya tidak ingin membawa masalah ini ke arah itu.”

Dia menambahkan, “Kemarin (dalam konferensi pers sebelum pertandingan) saya berbicara tentang masalah kemanusiaan, anak-anak kecil yang dibunuh, di sini tidak ada yang merasa apa-apa, seharusnya media mendukung perjuangan Palestina.”

Pelatih itu melanjutkan, “Di Gaza, anak-anak mengenakan kaos klub dan tim nasional Eropa. Mereka mencintai kalian, tetapi kalian tidak peduli pada mereka.”

Mengenai detail apa yang ia katakan kepada wasit setelah wasit itu mengeluarkan kartu kuning kepadanya, ia berkata, “Saya mengatakan kepadanya bahwa apa yang terjadi tidak adil, dan bahwa Argentina meraih kemenangan yang tidak pantas hari ini.”

Hassan melanjutkan, “Saya memutuskan untuk tidak menonton sisa pertandingan apa pun di Piala Dunia kali ini karena kurangnya keadilan; ketika saya kembali ke negara saya, saya tidak akan menonton pertandingan apa pun.”

Hassan mengungkapkan, “Saya mengatakan kepada para pemain setelah pertandingan bahwa saya bangga pada mereka, dan bahwa tim ini akan berkembang. Saya tidak mengharapkan lebih dari itu dari mereka; kita bisa menantang lawan mana pun asalkan keadilan terjamin.”