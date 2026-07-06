Hossam Hassan mengkritik sikap diam dunia: Siapa pun yang membunuh seekor anjing akan dihukum... lalu bagaimana dengan para pembunuh orang tak bersalah di Palestina?

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menyampaikan pesan kemanusiaan yang kuat untuk membela rakyat Palestina di Jalur Gaza, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa penderitaan yang dialami warga sipil tidak mungkin diabaikan oleh siapa pun yang memiliki hati nurani, serta mengecam apa yang ia gambarkan sebagai standar ganda dalam menangani tragedi kemanusiaan tersebut.

Stadion Atlanta akan menjadi tuan rumah, besok Selasa, pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Mesir dan Argentina dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarahnya diselenggarakan dengan sistem tuan rumah bersama antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Hossam Hassan mengatakan: “Jika ada orang di dunia ini yang tidak merasakan penderitaan rakyat Palestina, maka dia bukanlah manusia. Seharusnya setiap orang, baik orang Eropa, Amerika, Arab, maupun dari mana pun di dunia, merasakan apa yang terjadi pada rakyat Palestina.”

Ia menambahkan: “Ketika seekor hewan menderita, lembaga-lembaga perlindungan hewan bergerak untuk membelanya, sementara kita duduk di rumah masing-masing, hidup dalam kenyamanan, makan, minum, dan mengenakan pakaian terbaik, sedangkan rakyat Palestina hidup di bawah langit terbuka. Siapa pun yang tidak merasakan penderitaan mereka, bukanlah manusia.”

Pelatih Kepala Tim Nasional Mesir itu melanjutkan: “Merupakan aib bagi seluruh dunia, dan aib bagi para pembuat keputusan, membiarkan manusia seperti kita hidup dalam kondisi seperti ini. Ribuan korban tewas akibat satu serangan bom di Gaza, namun kita tidak mendengar sikap yang sesuai dengan besarnya tragedi ini dari dunia Barat.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Ketika seekor anjing di jalanan disakiti, mereka menuntut agar pelaku diadili, lalu bagaimana dengan mereka yang setiap hari membunuh orang-orang tak bersalah di Gaza dengan roket? Rakyat Palestina hidup tanpa rumah, tanpa tempat berlindung, tanpa air, dan tanpa makanan. Kami menuntut hak hidup dan keadilan bagi mereka, dan sebagaimana FIFA menggaungkan slogan-slogan yang menyerukan keadilan, kita juga harus menuntut hak mereka untuk hidup.”