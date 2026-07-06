Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengawali pernyataannya dengan pesan yang tegas menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Argentina, dengan menegaskan bahwa “Al-Fara’una” tidak akan memasuki pertandingan dengan sikap bertahan atau sekadar menunggu langkah yang akan diambil oleh juara bertahan, melainkan akan berupaya menunjukkan karakter dan gaya permainan mereka di lapangan, terlepas dari seberapa kuat lawan atau seberapa hebat para bintangnya, terutama Lionel Messi.

Stadion Atlanta akan menjadi tuan rumah, besok Selasa, pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Mesir dan Argentina dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan dengan sistem tuan rumah bersama antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Hossam Hassan mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: “Waktu antara dua pertandingan sangat singkat, ditambah lagi kondisi cuaca yang sulit, sehingga latihan terpaksa dibatalkan, tetapi kami tahu betul cara menghadapi situasi seperti ini. Sebelum turnamen, kami memastikan para pemain dipersiapkan secara fisik untuk menanggung tekanan, dan kami juga menerapkan program pemulihan dengan benar.”

Ia menambahkan: “Kami sangat menghormati lawan, karena mereka adalah tim besar, namun fokus kami tertuju pada diri kami sendiri dan pada pekerjaan yang kami lakukan. Hari ini kami menjalani latihan pertama setelah pertandingan melawan Australia, dan kami berlatih secara kolektif. Saya puas dengan persiapan ini meskipun menyadari betapa sulitnya pertandingan ini dan betapa pentingnya di babak 16 besar, dan semua pemain sudah siap.”

Membahagiakan rakyat Mesir dan dunia Arab

Ia melanjutkan: “Kami datang ke Piala Dunia dengan siap menghadapi semua tim, apalagi Argentina yang memiliki legenda seperti Lionel Messi? Namun, kami tidak memandang lawan secara negatif, karena itu tidak akan menguntungkan kami. Yang penting bagi kami adalah menerapkan gaya permainan kami di lapangan dan bermain sesuai cara kami tanpa mempedulikan nama lawan. Bahkan dalam pertandingan persahabatan melawan Brasil dan Spanyol, kami tidak terpaku pada nama lawan, karena tujuan utama kami adalah membahagiakan rakyat Mesir, dunia Arab, dan Afrika yang kami wakili.”

Dia melanjutkan: “Piala Dunia tidak sering terjadi bagi para pemain atau pelatih, dan ini adalah kesempatan luar biasa bagi para pemain Mesir untuk membuktikan diri dan mendapatkan tempat yang pantas mereka dapatkan, terutama karena kami terlambat tampil di level ini dalam banyak kesempatan, tetapi kami berusaha untuk menebusnya sekarang.”

Saya menggambarkan garis besarnya… dan setiap orang menjalankan tugasnya

Ia mengomentari cuplikan yang memperlihatkan Mahmoud Selim sedang memutar klip khusus tentang Kylian Mbappé kepada para pemain sebelum adu penalti, dengan mengatakan: “Kami memiliki staf teknis yang lengkap, dan setiap orang menjalankan perannya. Saya menggambarkan garis besarnya, dan meminta para analis kinerja untuk menyiapkan klip khusus tentang lawan; wajar jika para pemain menontonnya, baik untuk menganalisis pergerakan kiper maupun aspek teknis lainnya. Setiap orang menjalankan tugasnya dalam sistem ini.”

Ia menambahkan: “Saya telah meraih banyak hal sebagai pemain, dan saya senang dengan apa yang telah saya capai, tetapi kebahagiaan saya lebih besar dengan melanjutkan perjalanan ini sebagai pelatih, serta mewujudkan ambisi yang saya impikan saat masih menjadi pemain di tim nasional besar seperti Mesir. Inilah posisi wajar bagi tim nasional kami, dan kami ingin membuktikan kepada dunia bahwa kami adalah tim besar, dengan bintang-bintang seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush, serta banyak talenta lain yang akan muncul dalam waktu dekat.”

Dia menegaskan: “Saya menganggap Piala Afrika sebagai tahap persiapan dan pembinaan untuk tampil di level terbaik di Piala Dunia, dan saya tegaskan bahwa berpartisipasi di Piala Dunia sebagai pelatih jauh lebih sulit daripada sebagai pemain, karena pelatih memikul tanggung jawab atas seluruh tim.”

Saya tidak tahu alasan protes ini!

Mengenai protes media Argentina terhadap wasit sebelum pertandingan, ia berkata: “Saya tidak tahu alasan protes ini. Kami sebelumnya pernah tidak diberi dua tendangan penalti saat melawan Belgia dan kami tidak memprotesnya; kami menghormati keputusan wasit, sama seperti kami menghormati lawan. Setiap pihak berhak untuk memprotes, tetapi hal ini tidak menjadi urusan kami.”

Dia menambahkan: “Kami memanfaatkan tiga hari terakhir ini sebaik mungkin untuk pemulihan. Kami memiliki gaya bermain kami sendiri, dan kami mempelajari lawan dengan baik, tetapi tujuan kami adalah menunjukkan karakter kami di lapangan. Argentina adalah juara bertahan dan layak dihormati, tetapi kami akan bermain dengan cara kami sendiri; semakin kuat lawan, semakin besar keinginan kami untuk bekerja keras dan menampilkan yang terbaik dari diri kami."

Ini pertanyaan yang licik

Mengenai kontroversi seputar campur tangan Presiden AS Donald Trump untuk membatalkan sanksi skorsing terhadap penyerang AS Folarin Balugun, sehingga ia diizinkan bermain melawan Belgia di babak 16 besar, Hossam Hassan tersenyum dan berkata: “Ini pertanyaan yang licik.”

Ia menambahkan: “Namun, moto Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) adalah permainan yang jujur, dan kami menghormati semua keputusannya. Kami memiliki pemain yang diskors, yaitu Muhannad Lashin, akibat kartu kuning yang menurut saya tidak pantas, dan ia absen dalam pertandingan melawan Australia. Ketidakhadirannya berdampak jelas, meskipun saya selalu menekankan pentingnya semua pemain.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Saya berharap banding yang kami ajukan diterima, dan saya selalu berasumsi adanya niat baik. Kami akan melakukan yang terbaik di lapangan, menghormati keputusan FIFA, dan berharap keputusan tersebut adil serta menguntungkan semua pihak.”