Hossam Hassan menanggapi kabar kepergiannya dari timnas Mesir: Apa hubungan kehidupan pribadi saya dengan penilaian teknis?

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, menanggapi kabar yang beredar mengenai kepergiannya dari kursi kepelatihan Mesir, dengan menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sumber kabar tersebut maupun pihak-pihak yang berada di balik penyebarannya, serta menekankan bahwa ia tetap menjalankan tugasnya bersama timnas dan mempersiapkan diri untuk agenda-agenda mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa asosiasi sepak bola sedang mempertimbangkan untuk mencopot Hossam Hassan dari jabatannya, kendati pencapaian yang telah ia raih dengan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Menurut laporan tersebut, asosiasi sepak bola merasa terganggu dengan kontroversi yang mengelilingi sang pelatih akibat masalah keluarga, terutama setelah keputusan yang melarangnya tampil di media.

Namun, Hassan menanggapi dengan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan kabar kepergian saya dari timnas Mesir dengan cara seperti ini," seraya mempertanyakan alasan mengaitkan kehidupan pribadinya dengan penilaian atas kerja teknisnya, dan menegaskan bahwa perselisihan pribadi adalah hal yang bisa menimpa siapa saja, dan tidak sepatutnya dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja profesionalnya.

Hossam Hassan: Penilaian terhadap Saya Harus Melalui Pekerjaan Saya

Pelatih Mesir itu menambahkan bahwa sudah bertahun-tahun ia terbiasa tidak memberikan pernyataan ke media, dan belum pernah berbicara mengenai hal-hal apa pun yang berkaitan dengan keluarganya, seraya mempertanyakan alasan diangkatnya topik-topik tersebut dan dikaitkan dengan tugasnya bersama timnas.

Hossam Hassan menegaskan, menurut situs "Telegraph Mesir", bahwa penilaian terhadap dirinya harus didasarkan pada kinerja teknisnya, cara ia memperlakukan para pemain, serta hasil yang diraih timnas, bukan pada rincian kehidupan pribadinya.

Ia menegaskan bahwa tolok ukur utama untuk menilai seorang pelatih adalah pekerjaan dan komitmennya di dalam sistem tim, terlepas dari urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas teknisnya.

Hossam Hassan Berbicara soal Pencapaian Mesir dan Persiapan untuk Pemusatan Latihan Mendatang

Pelatih timnas Mesir itu menyinggung perjalanan terakhir timnas, dengan menegaskan bahwa ia belum berbicara di media mengenai pencapaian yang diraih setelah rombongan kembali dari Amerika Serikat, seraya menyebutkan ditemukannya sejumlah talenta sepak bola yang ia perkirakan akan memiliki peran penting bagi masa depan sepak bola Mesir dalam beberapa tahun mendatang.

Hossam Hassan mengungkap persiapan terkait pemusatan latihan mendatang, dengan menjelaskan bahwa manajer timnas telah menggelar pertemuan dengan Insinyur Hany Abo Rida, presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, untuk membahas pengaturan tahap mendatang dan menyusun konsep yang diperlukan untuk agenda-agenda yang akan datang.

Timnas Mesir bersiap menghadapi dua laga melawan Malawi pada 13 dan 17 November ini dalam pekan ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.

Hossam Hassan: Disiplin di Dalam Timnas adalah Tanggung Jawab Tim Pelatih

Terkait kedisiplinan di dalam skuad timnas, Hossam Hassan menyinggung adanya perbedaan dalam perilaku dan performa sejumlah pemain saat bergabung dengan timnas dibandingkan dengan apa yang mereka tampilkan bersama klub masing-masing.

Ia menegaskan bahwa tim pelatih berupaya menegakkan kedisiplinan di dalam tim dan memaksimalkan potensi para pemain dengan cara yang optimal, seraya menilai bahwa keberhasilan tim pelatih dalam menata sistem tidak sepatutnya berubah menjadi bahan kritik.

Ia pun menyinggung, pada saat yang sama, bahwa klub-klub juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam menangani para pemainnya, demi memastikan pemanfaatan kemampuan mereka secara optimal.

Hossam Hassan menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya memisahkan kehidupan pribadi para pelatih dari tanggung jawab profesional mereka, seraya menekankan bahwa penilaian terhadap seorang pelatih harus dikaitkan dengan apa yang ia tampilkan di dalam lapangan dan sejauh mana komitmennya terhadap tugas-tugasnya, bukan dengan rincian kehidupan pribadinya.