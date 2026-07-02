Hossam Hassan memicu keraguan: Kami tidak akan mengambil risiko dengan Salah saat melawan Australia

Pelatih Tim Nasional Mesir, Hossam Hassan, menegaskan bahwa Mohamed Salah akan ikut bermain, entah dalam bentuk apa pun, dalam laga melawan Australia di babak 32 besar Piala Dunia.

Mohamed Salah mengalami cedera saat bertanding melawan Iran, pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Salah mengalami cedera otot paha belakang, dan Federasi Sepak Bola Mesir saat itu mengumumkan bahwa pemain berusia 34 tahun tersebut telah memulai program terapi segera setelah cedera terjadi.

Hossam Hassan menjelaskan bahwa Salah menjalani sesi fisioterapi sepanjang minggu, ditambah dengan evaluasi dari tim medis, sebelum kembali ikut serta dalam sebagian sesi latihan bersama pada Rabu lalu.

Situs "The Athletic" memuat pernyataan Hossam Hassan selama konferensi pers, di mana ia menegaskan kesiapan Salah untuk bermain, namun belum menentukan seberapa besar perannya.

Pelatih timnas Mesir itu mengatakan, “Salah adalah pemain yang sangat bersemangat dan sangat ingin berkontribusi, tetapi saya tidak akan mengambil risiko dengannya kecuali saya 100% yakin bahwa dia benar-benar siap.”

Ia menambahkan, “Saya belum yakin apakah dia akan menjadi starter, tetapi saya berencana untuk memasukkannya ke dalam pertandingan.”

Menanggapi pertanyaan apakah Salah kurang mendapat apresiasi yang layak, ia berkomentar, “Saya sangat beruntung bisa bekerja dengannya, dan sangat senang dengan apa yang telah kami capai bersama sejauh ini.”

Dia menambahkan, “Saya berhasil memanfaatkan Salah dengan sangat baik baik dari segi taktik maupun teknis, dan dia mungkin telah melampaui apa yang orang-orang harapkan darinya hingga saat ini. Kami melihat gaya permainannya yang lebih menyerang, dan dia adalah salah satu pemain terpenting di dunia.”