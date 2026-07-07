Hossam Hassan meluapkan emosinya setelah perpisahan: Kami hengkang karena alasan pemasaran... Mereka ingin Messi tetap bertahan!

Pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan, mengecam wasit asal Prancis, François Litxer, dan menyalahkan dia atas kekalahan dari Argentina (3-2), sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para pemainnya atas usaha yang telah mereka berikan sepanjang perjalanan di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami kekalahan dramatis dari juara bertahan Argentina dengan skor (3-2), pada Selasa malam ini, di Stadion Atalanta, dalam rangka babak 16 besar turnamen tersebut.

Tim Firaun sempat unggul lebih dulu dengan dua gol pada menit ke-15 dan ke-67, yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, sementara Cristian Romero mencetak gol pertama Argentina pada menit ke-79, lalu Lionel Messi menyamakan kedudukan pada menit ke-84.

Pada menit ke-90+2, Enzo Fernández mencetak gol penentu kemenangan bagi "La Tango", membawa Argentina melaju ke perempat final Piala Dunia, dan kini akan menunggu pemenang dari pertandingan antara Swiss dan Kolombia yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini.

Hossam Hassan mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan "BeIN Sports": "Kami lebih unggul hari ini melawan Argentina, tetapi sepak bola tidak adil, dan apa yang terjadi tidak adil, meskipun FIFA mengedepankan slogan 'fair play'."

Ia menambahkan: “Wasit menganulir gol kami dan kami tidak tahu alasannya. Skornya bisa saja menjadi 3-1, tetapi Argentina mencetak gol penyama kedudukan sehingga skor menjadi 2-2.”

Dia melanjutkan: “Mungkin faktor pemasaranlah yang menjadi penyebabnya; mereka tidak ingin Messi tersingkir, mereka ingin sang juara dunia tetap bertahan di Piala Dunia.”

Dia melanjutkan: “Saya berterima kasih kepada para pemain karena mereka telah melakukan apa yang diminta dari mereka, tetapi seringkali Anda melakukan apa yang seharusnya, namun ada beberapa faktor lain yang menentukan nasib Anda.”

Dia melanjutkan: “Saya menyesal, saya berharap bisa membuat para penggemar lebih bahagia dengan mencapai babak selanjutnya, tetapi saya bangga pada semua pemain; kami menampilkan performa yang tinggi dan telah mengharumkan nama sepak bola Mesir, Arab, dan Afrika.”

Ia menyoroti: “Saya sama sekali tidak suka kalah, tapi ini kekalahan yang tidak adil; dalam sepak bola ada hal-hal lain di luar lapangan yang tidak ada hubungannya dengan aspek teknis.”

Dia menambahkan: “Kami menghadapi juara dunia, dan ada dukungan pemasaran juga, tapi kami punya gaya bermain kami sendiri, dan kami berhasil menerapkan gaya kami itu pada semua tim yang kami hadapi sepanjang perjalanan Piala Dunia ini.”

Ia menambahkan: “Saya senang dengan para pemain dan apa yang mereka tunjukkan, namun ada faktor eksternal yang memengaruhi hasil pertandingan. Ya, kami memang melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah kami tidak mendapatkan hak kami dalam pertandingan ini.”

Mengenai ambisinya bersama tim nasional Mesir di masa mendatang, ia menjelaskan: “Ambisi saya tidak akan berhenti, dan ambisi sepak bola Mesir juga tidak akan berhenti, dan ini sangat penting bagi Afrika dan dunia Arab.”

Dia melanjutkan: “Hari ini kami tidak terlalu memikirkan nama-nama lawan yang kami hadapi, dan pertandingan itu sangat sulit bagi mereka, tetapi saya tegaskan bahwa ada beberapa faktor lain yang memengaruhi hasil pertandingan.”

Ketika ditanya tentang pesannya kepada para pemain Mesir setelah pertandingan, ia berkata: “Saya berterima kasih kepada mereka semua. Saya sangat puas dengan usaha yang ditunjukkan, terutama karena mayoritas tim nasional kami berasal dari liga domestik, berbeda dengan tim-tim lain yang pemainnya berkarier di Eropa.”

Ia menutup pernyataannya: “Namun, kami berharap ada keadilan. Kami mengalami ketidakadilan pada pertandingan pertama melawan Belgia, dan hari ini pun kami mengalami ketidakadilan akibat kesalahan-kesalahan fatal. Namun, saya katakan kepada para pendukung kami: bangga lah, karena kalian memiliki tim nasional yang tidak takut pada lawan mana pun.”