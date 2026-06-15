Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengungkapkan kekesalannya terhadap keputusan wasit selama pertandingan melawan Belgia, dengan menegaskan bahwa tim Mesir "dihilangkan dari tendangan penalti yang jelas" yang berpotensi mengubah hasil pertandingan yang berakhir imbang 1-1 pada laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Hossam Hassan mengatakan dalam wawancara dengan saluran BeIN Sports setelah pertandingan, bahwa timnas Mesir adalah pihak yang paling dekat dengan kemenangan, setelah berhasil unggul terlebih dahulu dan menciptakan lebih dari satu peluang emas di hadapan salah satu tim terkuat di turnamen ini.

Hossam menambahkan: "Kami memiliki tendangan penalti yang jelas dan saya heran mengapa wasit tidak menganulirnya dan tidak memeriksa ulang video, dan jika itu untuk Belgia, wasit pasti akan menganulirnya."

Pelatih timnas Mesir itu menegaskan bahwa ia senang dengan penampilan para pemain dalam beberapa waktu terakhir, menjelaskan bahwa tekad untuk menjalani pertandingan-pertandingan berat sebelum Piala Dunia berkontribusi pada penampilan tim di level ini saat menghadapi Belgia.

Dia berkata: "Saya senang bekerja dengan para pemain timnas Mesir dan dengan apa yang kami hasilkan bersama, dan saya bertekad untuk bermain melawan tim-tim besar sebelum Piala Dunia."

Hossam Hassan menekankan bahwa tim nasional telah berkembang secara signifikan selama dua tahun terakhir, dan menurutnya fokus saat ini harus tertuju pada upaya meraih tiket lolos ke babak kedua.

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami adalah Mesir, dan meskipun kami tidak menang, kami terus berkembang dan menampilkan permainan yang berbeda sejak dua tahun lalu. Yang terpenting adalah memikirkan babak kedua dan lolos."

Dengan hasil imbang ini, timnas Mesir meraih satu poin pertamanya di Piala Dunia kali ini, sehingga berbagi posisi puncak grup dengan Belgia, sementara Firaun terus berupaya meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

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