Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hossam Hassan meluapkan emosinya: Kami layak mendapat penalti... dan jika itu terjadi pada Belgia, wasit pasti akan memberikannya

Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
H. Hassan
Belgia
Mesir
AS

Kemarahan besar dari pelatih timnas Mesir

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengungkapkan kekesalannya terhadap keputusan wasit selama pertandingan melawan Belgia, dengan menegaskan bahwa tim Mesir "dihilangkan dari tendangan penalti yang jelas" yang berpotensi mengubah hasil pertandingan yang berakhir imbang 1-1 pada laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Hossam Hassan mengatakan dalam wawancara dengan saluran BeIN Sports setelah pertandingan, bahwa timnas Mesir adalah pihak yang paling dekat dengan kemenangan, setelah berhasil unggul terlebih dahulu dan menciptakan lebih dari satu peluang emas di hadapan salah satu tim terkuat di turnamen ini.

Hossam menambahkan: "Kami memiliki tendangan penalti yang jelas dan saya heran mengapa wasit tidak menganulirnya dan tidak memeriksa ulang video, dan jika itu untuk Belgia, wasit pasti akan menganulirnya."

Pelatih timnas Mesir itu menegaskan bahwa ia senang dengan penampilan para pemain dalam beberapa waktu terakhir, menjelaskan bahwa tekad untuk menjalani pertandingan-pertandingan berat sebelum Piala Dunia berkontribusi pada penampilan tim di level ini saat menghadapi Belgia.

Dia berkata: "Saya senang bekerja dengan para pemain timnas Mesir dan dengan apa yang kami hasilkan bersama, dan saya bertekad untuk bermain melawan tim-tim besar sebelum Piala Dunia."

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Iran crest
Iran
IRN
World Cup
New Zealand crest
New Zealand
NZL
Egypt crest
Egypt
EGY

Hossam Hassan menekankan bahwa tim nasional telah berkembang secara signifikan selama dua tahun terakhir, dan menurutnya fokus saat ini harus tertuju pada upaya meraih tiket lolos ke babak kedua.

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami adalah Mesir, dan meskipun kami tidak menang, kami terus berkembang dan menampilkan permainan yang berbeda sejak dua tahun lalu. Yang terpenting adalah memikirkan babak kedua dan lolos."

Dengan hasil imbang ini, timnas Mesir meraih satu poin pertamanya di Piala Dunia kali ini, sehingga berbagi posisi puncak grup dengan Belgia, sementara Firaun terus berupaya meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

Baca juga:

Video: Untuk kedua kalinya... Gol bunuh diri menyakiti Mesir di Piala Dunia

Iklan