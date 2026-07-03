Hossam Hassan Masuk dalam Daftar Tiga Besar Bersejarah Bersama Wahbi dan Al-Rakraki

Pelatih Hossam Hassan mencatatkan prestasi bersejarah secara individu, setelah membawa tim nasional Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, berkat kemenangan atas Australia melalui adu penalti (4-2), hari Jumat ini di Stadion Dallas, Amerika Serikat, setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1).

Timnas Mesir unggul terlebih dahulu melalui Imam Ashour pada menit ke-13 lewat sundulan, sebelum Australia menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Mohamed Hani pada menit ke-55.

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Hossam Hassan kini menjadi pelatih Afrika ketiga dalam sejarah yang berhasil membawa tim nasional melaju melewati babak penyisihan Piala Dunia, setelah dua pelatih asal Maroko, Walid Regragui dan Mohamed Wahbi, menurut situs "stats foot" Prancis.

Al-Rakraki membawa "Singa Atlas" finis di peringkat keempat pada Piala Dunia 2022, sementara Maroko—di bawah asuhan Wahbi—lolos ke babak 16 besar edisi saat ini setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti.

Mesir juga menjadi negara Afrika kelima yang berhasil meraih setidaknya satu kemenangan di babak gugur dalam sejarah Piala Dunia, setelah Kamerun pada 1990, Senegal pada 2002, Ghana pada 2010, serta Maroko pada 2022 dan 2026.

Dengan kemenangan ini, timnas Mesir akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Cape Verde.



