Hossam Hassan: Inilah absennya para pemain Mesir saat melawan Iran... dan kami tidak mengubah posisi Salah secara kebetulan

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menegaskan kesiapan para pemain Al-Fara'una untuk menghadapi Iran pada pertandingan ketiga Grup 7 Piala Dunia, sambil menyatakan keyakinannya yang besar terhadap seluruh pemain tim nasional yang masuk dalam skuad Piala Dunia.

Hossam Hassan mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Iran: “Kami menyadari betapa sulitnya grup ini sejak awal, dan setiap tim ingin mengalahkan lawannya, tetapi kami melangkah selangkah demi selangkah. Kami telah fokus sepenuhnya pada dua pertandingan pertama, dan kini kami fokus menghadapi timnas Iran, salah satu tim terkuat di Asia... Kami menghormati semua lawan, dan kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok serta berharap keberuntungan berpihak pada kami."

Ia menambahkan: “Semua pemain siap bertanding kecuali Hamdi Fathi dan Hossam Abdel-Majeed karena cedera. Saya percaya pada semua pemain, dan ketika saya memilih 26 pemain, bagi saya mereka semua adalah pemain inti; perbedaannya hanya terletak pada tingkat pengalaman.”

Ia melanjutkan: “Hamza Abdel Karim adalah pemain termuda dalam skuad, dan semua orang telah melihat kesiapannya saat ia diturunkan. Saya mempertimbangkan semua opsi pergantian pemain serta para pemain yang telah menerima kartu kuning.”

Dia melanjutkan: “Kami berupaya menampilkan performa yang baik demi meningkatkan rasa hormat terhadap timnas Mesir. Siapa pun yang mengenal saya dengan baik tahu bahwa saya hanya menginginkan kemenangan; saya tidak memikirkan perhitungan poin atau lawan berikutnya, saya hanya fokus pada kemenangan. Kami menghormati semua tim nasional karena setiap tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim yang kuat, dan sepak bola telah berubah.”

Dia menambahkan: “Tim nasional Afrika mana pun setidaknya memiliki 25 atau 26 pemain profesional, jadi tidak ada tim yang lemah di Piala Dunia. Tujuan kami adalah lolos ke babak berikutnya dan meningkatkan performa menjadi lebih baik.”

Dia melanjutkan: “Para pemain adalah profesional dan telah terbiasa menghadapi segala kondisi, baik cuaca panas maupun hujan.”

Mengenai perayaan LGBT selama pertandingan Mesir melawan Iran, Hossam Hassan berkomentar: “Bagi tim nasional kami, fokus akan sepenuhnya tertuju pada sepak bola saja, dan pikiran kami di lapangan hanya tertuju pada pertandingan.”

Ia melanjutkan: “Semua faktor kesuksesan dan perkembangan tersedia di tim nasional berkat adanya disiplin dan sistem yang konsisten, mulai dari Ibrahim Hassan hingga seluruh staf teknis, administratif, dan medis… Peran mereka sangat penting, sama seperti peran saya sebagai manajer teknis; jika tidak ada sistem yang teratur dalam organisasi, semuanya akan gagal.”

Dia menambahkan: “Saya dan Ibrahim Hassan beruntung karena kami selalu berada di bawah tekanan sejak awal perjalanan kami, dan Allah telah menganugerahi kami cinta dari para penggemar serta membawa kami ke posisi yang tinggi. Semangat adalah salah satu unsur penting dalam kesuksesan, namun itu hanyalah bagian dari keseluruhan, seperti halnya rencana dan sistem.”

Dia menyimpulkan: “Mohamed Salah adalah pemain yang sangat cerdas dan tahu dengan siapa dia berinteraksi di tim nasional. Ada manfaat timbal balik yang menguntungkan Mesir. Selain itu, peran yang kami berikan kepadanya di Piala Dunia memberinya kebebasan yang lebih besar, dan hal itu bukanlah kebetulan. Kami sebagai tim bermain secara kolektif.”