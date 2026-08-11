Gelandang Al-Ittihad asal Aljazair, Houssem Aouar, mengungkapkan kegembiraannya setelah kemenangan atas Al-Jazira dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite, seraya menegaskan keinginan para pemain untuk menampilkan musim yang menakjubkan bersama "Sang Harimau".

Al-Ittihad mengalahkan Al-Jazira dengan skor 4-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim, Selasa hari ini, di Stadion Mohammed bin Zayed, ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, pada babak kualifikasi menuju fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Aouar berkata dalam pernyataannya kepada kanal "Abu Dhabi Sports" setelah pertandingan berakhir: "Kami sangat senang, karena tujuan kami adalah bermain di turnamen Liga Champions Asia Elite, dan kami sudah lolos (ke fase liga)".

Ia menambahkan: "Ini tidaklah mudah, sebab jujur saja lawan cukup sulit, cuaca juga tidak bagus, dan itu tidak membantu kami. Namun kami harus beradaptasi, dan kami melakukannya dengan sangat baik".

Ia melanjutkan: "Sekarang kami senang, karena kami akan bermain di tempat yang seharusnya kami tempati, dan kami berharap dapat menampilkan musim yang menakjubkan".

Ia menyambung: "Tentu saja kami tidak senang dengan apa yang terjadi musim lalu, tetapi masa lalu telah berlalu, kami harus melupakannya, dan mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi".

Ia meneruskan: "Sekarang kami memiliki pelatih baru dan metodologi baru, dan kami semua harus bersatu. Pemusatan latihan persiapan berjalan sangat baik".

Ia menambahkan: "Bagi saya, saya baru menjalani 10 hari persiapan untuk musim baru, dan itu sesuatu yang sulit. Bahkan laga melawan Al-Jazira ini seperti pertandingan persiapan bagi saya, karena saya hanya bermain 45 menit selama masa pramusim".

Ia menegaskan: "Namun tim menampilkan kerja yang menakjubkan di pemusatan latihan luar negeri di Spanyol, dan semua yang kami lakukan dalam persiapan itu bertujuan agar kami siap menghadapi awal musim, serta membuat suporter kami bangga terhadap kami".

Ia menutup: "Pertandingan pertama kami di Liga Arab Saudi akan berlangsung Sabtu mendatang, dan kami berharap para suporter hadir, karena kami membutuhkan mereka. Sekarang kami siap dan fokus secara mental, dan kami memasuki musim dengan ambisi tinggi sebagaimana seharusnya Al-Ittihad selalu demikian".

Perlu diketahui bahwa Al-Ittihad akan memulai musim baru Liga Roshn pada Sabtu mendatang, ketika menjamu Al-Khaleej, di Stadion Al-Inma, pada pekan pertama kompetisi.