Horor dan syok: Seorang pemain terbangun di kamar mayat setelah kematiannya diumumkan secara resmi

Sebuah laporan media pada Rabu hari ini mengungkap kejadian aneh, di mana seorang pemain sepak bola berjuang untuk hidupnya setelah terbangun di kamar mayat, usai dinyatakan meninggal beberapa jam sebelumnya.

Menurut surat kabar "The Sun", para pendukung klub Katsina United dilanda rasa takut yang luar biasa ketika Chinedu Ozor kolaps dalam sebuah pertandingan persahabatan menjelang dimulainya musim baru di Nigeria, melawan tim Niger Tornadoes.

Setelah diperiksa oleh dokter-dokter yang menangani, bek tersebut dinyatakan meninggal, tetapi para petugas medis terkejut ketika Ozor menggerakkan tangannya beberapa saat kemudian saat berada di kamar mayat.

Pemain asal Nigeria itu segera dilarikan ke unit perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Katsina, di mana ia menjalani terapi oksigen sementara para dokter berupaya menghidupkannya kembali dan menstabilkan kondisinya.

Klub Heartland, yang termasuk salah satu bekas klub Ozor, mengejutkan publik ketika merilis sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Sumber-sumber terpercaya mengatakan bahwa Chinedu Ozor telah dipindahkan dari kamar mayat ke rumah sakit setelah tampak tanda-tanda pergerakan padanya".

Lebih lanjut: "Ia saat ini menerima oksigen sementara para petugas medis berupaya menghidupkannya kembali".

Kabar terbaru yang tak terduga ini datang setelah klubnya awalnya mengumumkan melalui media sosial bahwa Ozor telah meninggal dunia.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Kami berduka atas kepergian pemain baru kami, Chinedu Ozor, secara tragis akibat kondisi darurat medis dalam pertandingan persahabatan hari ini melawan tim Niger Tornado. Hati dan doa kami menyertai keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Semoga jiwanya beristirahat dengan tenang".

Nasser Jidi, pejabat media di Katsina, menambahkan: "Ketika kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat, dokter memastikan kematiannya. Kami mengumpulkan laporan dari kepolisian dan membawanya kembali ke Rumah Sakit Umum Katsina, di mana juga dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia".

Liga Utama Sepak Bola Nigeria dan klub Kano Pillars menyampaikan belasungkawa mereka setelah kabar kematian pemain itu menyebar.

Direktur Umum klub Rivers United, Okey Kpalukwu, juga memberikan pernyataan ketika kejutan melanda sepak bola Nigeria.

Ia berkata: "Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan orang-orang yang dicintainya, serta kepada manajemen, pemain, staf, dan pendukung klub Katsina United".

Lebih lanjut: "Hati dan doa kami menyertai seluruh keluarga besar sepak bola Nigeria dalam masa-masa sulit ini".

Ozor baru menyelesaikan kepindahannya ke Katsina awal bulan ini, ketika persiapan untuk musim baru tengah berlangsung.