Honda mengejutkan banyak orang dengan sindiran pedasnya terhadap penyerang timnas Belanda

Keisuke Honda sempat membuat kejutan saat bertindak sebagai komentator dalam pertandingan Belanda vs Jepang (2-2) pada hari Minggu. Mantan penyerang yang pernah membela VVV-Venlo dan AC Milan ini melontarkan beberapa pernyataan yang cukup aneh, antara lain mengenai Cody Gakpo dan Denzel Dumfries.

Fakta bahwa FIFA telah memperkenalkan jeda minum di tengah babak pertama dan kedua untuk Piala Dunia ini membuat Honda sangat bingung. ''Apakah mereka menghentikan pertandingan untuk ini? Mengapa mereka melakukan ini? Ini benar-benar omong kosong,'' kata mantan gelandang serang tersebut.

Honda, yang ditunjuk sebagai komentator pendamping untuk televisi nasional Jepang, selalu menyebut VAR sebagai 'VTR' dan tampak sangat bosan selama pertandingan pembuka Oranje. ''Apakah kita benar-benar baru bermain 40 menit? Menonton pertandingan di Piala Dunia ini benar-benar melelahkan, saya jadi gugup. Saya tidak bisa menontonnya lagi.''

Gakpo juga mendapat kritikan tajam dari Honda, yang sangat kesal dengan penyerang sayap Belanda itu. ''Siapa pemain ini? Dia membuatku kesal! Dan bagaimana mungkin seorang pemain sayap bisa setinggi 1,93 meter?! Ayolah.''

''Di tim Belanda, yang ada cuma: satu Gakpo, dua Gakpo, tiga Gakpo, empat De Jong. Apa orang-orang Belanda itu nggak punya pemain sepak bola lain? Bahkan dudukan toilet mereka pun sangat tinggi!'', kata pemain yang pernah bermain untuk VVV antara 2008 dan 2010 serta sempat mengenakan seragam Vitesse pada 2019.

Honda juga tidak terlalu mengagumi Denzel Dumfries, yang sama sekali tidak ia kenal. Komentator pendamping itu tidak percaya dengan telinganya sendiri ketika mendengar bahwa bek kanan Oranje itu telah bermain di Inter selama bertahun-tahun dan akan segera menandatangani kontrak dengan Real Madrid.

Di studio televisi Jepang, reaksi yang muncul terhadap pernyataan Honda sebagai komentator cukup menghibur. Di video-video di X, terlihat bahwa ia bereaksi dengan sangat antusias terhadap gol-gol Jepang melawan Oranje, yang akhirnya kehilangan poin di fase akhir pertandingan.