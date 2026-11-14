Hojlund tampil gemilang melawan Portugal pada malam penghormatan kepada idolanya, CR7: selebrasi baru dan lebih banyak gol di Nations League dibandingkan bersama Napoli asuhan Allegri

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Dua gol Hojlund pada malam ketika Portugal memberi penghormatan kepada idolanya, Cristiano Ronaldo, juga menjadi pesan jelas bagi Napoli, tempat ia belum mampu mencatatkan statistik yang sama di bawah asuhan Allegri.

Iklan

Denmark menghancurkan Portugal. Pada malam ketika timnas Portugal memberikan penghormatan kepada Cristiano Ronaldo, pemain yang mengidolakan CR7 justru menjadi bintang utama pertandingan: penyerang Denmark, Rasmus Hojlund. Striker Napoli itu mencetak dua gol yang sama-sama indah, memperlihatkan selebrasi baru, dan membungkam pendukung Portugal di Braga. Namun, pesan yang paling lantang meski tak terucap dari malam ini tertuju ke Italia dan Napoli, tempat penampilan pemain Denmark itu jauh dari yang ia tunjukkan bersama tim nasional.

PERTANDINGAN LUAR BIASA! - Kedua golnya sama-sama indah. Gol pertama lahir dari sepakan voli kaki kiri yang sangat keras, khas penyerang tengah sejati. Ia menyelinap di antara penjagaan Ruben Dias dan Alberto Costa dengan waktu yang tepat di tiang jauh untuk menyambut umpan silang Damsgaard dari kanan. Untuk gol kedua, ia menerima bola dari Hojbjerg di kotak penalti, menggesernya ke kaki yang lebih lemah dalam ruang sempit, lalu melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau Diogo Costa. Dalam 73 menit, ia juga mencatat akurasi umpan 100 persen, memenangi lebih dari 50 persen duel termasuk duel udara, serta dilanggar dua kali. Semua itu melengkapi penampilan kelas atasnya sebagai penyerang tengah.

SELEBRASI BARU DAN PENONTON DIBUNGKAM - Pada laga pertama, ketika mencetak gol yang sempat membuat skor menjadi 2-2 melawan Portugal (Denmark kalah 4-2 di kandang), ia merayakannya dengan selebrasi Siuuum ala Cristiano Ronaldo, yang saat itu telah meninggalkan pemusatan latihan di tengah perselisihan terbuka dengan Jorge Jesus. Namun, penghormatan kepada idolanya itu tidak ia ulangi malam ini di Portugal.



Sebaliknya, setelah mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0, Hojlund memperlihatkan selebrasi baru dengan ibu jari diarahkan mendatar, langkah bergoyang ke kanan dan kiri, lalu ibu jari diturunkan dengan tegas sambil meneriakkan "boom" ke langit, disusul gerakan menggorok leher.



Selebrasi itu tidak disukai penonton di Estadio Municipal de Braga, yang mencemooh dan menghinanya. Penyerang Denmark itu segera bereaksi dengan meletakkan jari di depan mulut untuk membungkam para suporter, lalu menunjuk salah satu bagian tribun stadion.

Iklan Iklan

LEBIH BANYAK GOL DI NATIONS LEAGUE KETIMBANG BERSAMA NAPOLI ASUHAN ALLEGRI - Namun, seperti disebutkan, pesan dari malam ini tak terelakkan tertuju ke Napoli dan cara Massimiliano Allegri menangani Hojlund. Kerap kali, karena kebutuhan taktis dan pandangannya tentang sepakbola, Allegri tidak mampu memaksimalkan Hojlund dan menempatkannya dalam kondisi yang memungkinkan ia tampil eksplosif seperti bersama tim nasional.



Memang bukan kebetulan bahwa, jika melihat peta pergerakannya dalam pertandingan ini dan laga-laga lainnya, Hojlund menempati area lapangan yang lebih terbatas dibandingkan saat bermain untuk Napoli dan, yang terpenting, area pergerakan utamanya berada jauh lebih ke depan.



Dampaknya sekali lagi terlihat dari angka-angka: dalam 5 pertandingan bersama Denmark di Nations League, Hojlund telah mencetak 5 gol. Sementara itu, dalam 14 pertandingan bersama Napoli di liga dan Liga Champions, ia baru mencetak 3 gol, dengan hanya 1 gol (melawan Monza) sejak 13 November hingga hari ini.