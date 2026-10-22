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Europa League
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoLyon
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Hoffenheim vs Lyon: Siaran Liga Europa di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja dengan VPN

Hoffenheim vs Lyon
Hoffenheim
Lyon
Europa League

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Cakupan Siaran Internasional

Negara

Stasiun penyiar

Halaman utama

Aljazair

beIN Sports English / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Argentina

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Australia

Stan Sport

Stan Sport

Brasil

CazéTV

CazéTV

Kanada

DAZN Canada / fuboTV Canada

DAZN Canada

Chile

Disney+ Premium Chile

Disney+

Tiongkok

iQiyi

iQiyi

Kolombia

Disney+ Premium Sur

Disney+

Mesir

beIN Sports English / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Prancis

Canal+ / myCANAL

Canal+

Jerman

RTL / RTL+

RTL+

India

Sony LIV / JioTV

Sony LIV

Indonesia

Vidio / beIN Sports Connect

Vidio

Iran

beIN Sports English / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Irak

beIN Sports English / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Meksiko

Claro Sports

Claro Sports

Nigeria

SuperSport Premier League Nigeria

SuperSport

Norwegia

Viaplay Norway

Viaplay Norway

Peru

Disney+ Premium Chile

Disney+

Arab Saudi

beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Afrika Selatan

SuperSport Premier League

SuperSport

Spanyol

Movistar+ / Movistar Liga de Campeones

Movistar Plus+

Britania Raya

TNT Sports 1 / HBO Max

TNT Sports

Amerika Serikat

Paramount+ / ViX

Paramount+

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Cara menonton Hoffenheim vs Lyon dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya artikel ini, atau Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

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Europa League - Pekan 3
SNP Arena

Pertandingan Hoffenheim melawan Lyon hari ini akan dimulai pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Hoffenheim vs Lyon hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & pasang: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih server di lokasi tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Britania Raya tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat).
  3. Hapus cache: Terkadang peramban Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus kuki atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku.
  4. Mulai menonton: Buka situs web atau aplikasi stasiun penyiar Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih pas dinikmati di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN khusus. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.
  • Apple TV, Roku & konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk menyiasatinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kemungkinan susunan pemain Hoffenheim vs Lyon

Manajer

  • C. Ilzer

Performa

TSG

TSG - Performa

OFI
K2-0
SCP
K3-1
HSV
K2-3
BJK
K2-3
BMG
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
OL

OL - Performa

AND
M1-2
REN
M4-0
RCL
K2-1
CRY
M3-2
NCE
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Hoffenheim meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Bundesliga dan Liga Europa. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 atas Borussia Moenchengladbach di Bundesliga, setelah sebelumnya kalah beruntun dari Besiktas (2-3 di Liga Europa) dan Hamburger SV (2-3 di Bundesliga). Dalam lima laga tersebut, Hoffenheim mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh. Tiga kekalahan beruntun sebelum kemenangan terbaru itu menunjukkan performa mereka belakangan ini tidak stabil.

Lyon meraih empat kemenangan dan menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Fonseca mengalahkan Crystal Palace 3-2 di Liga Europa pada 15 Oktober, kemudian menang 2-1 atas Nice di Ligue 1 pada 18 Oktober. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan itu terjadi saat menghadapi Lens (1-2) di Ligue 1. Lyon mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat dalam lima laga tersebut, serta memenangi kedua pertandingan Liga Europa mereka selama periode itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

HoffenheimSeriLyon
0
3
0
Europa League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
FT
Champions League
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
FT
Champions League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FT
7Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/3

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Europa pada 7 November 2024, ketika pertandingan di SNP Arena berakhir 2-2. Sebelumnya, mereka dua kali bertemu di fase grup Liga Champions 2018-19, dengan hasil imbang 2-2 di Lyon dan 3-3 di Sinsheim. Dari ketiga pertemuan yang tercatat, belum ada tim yang meraih kemenangan, sementara laga-laga tersebut menghasilkan total 14 gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
M
M
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
M
M
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
M
M
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
M
M
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
M
M
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
M
M
8
LyonLyonOL
220053+26
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
M
M
10
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
220031+26
M
M
11
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
211052+34
S
M
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
S
M
13
RennesRennesREN
211021+14
M
S
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
M
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
M
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
M
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
M
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
M
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
M
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
M
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
M
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
S
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
S
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
S
24
LevskiLevskiLES
201112-11
S
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
S
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
S
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Liga Europa, Lyon saat ini berada di posisi kedelapan, sedangkan Hoffenheim menempati peringkat ke-30. Posisi tersebut mencerminkan perbedaan awal kiprah kedua klub di kompetisi ini.

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