Cakupan Siaran Internasional

Cara menonton Hoffenheim vs Lyon dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya artikel ini, atau Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

Europa League - Pekan 3 22 Okt 2026 - 15.00 SNP Arena

Pertandingan Hoffenheim melawan Lyon hari ini akan dimulai pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Hoffenheim vs Lyon hari ini

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Unduh & pasang : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih server di lokasi tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Britania Raya tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat). Hapus cache: Terkadang peramban Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus kuki atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku. Mulai menonton: Buka situs web atau aplikasi stasiun penyiar Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih pas dinikmati di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN khusus. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.

Apple TV, Roku & konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk menyiasatinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Performa

Hoffenheim meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Bundesliga dan Liga Europa. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 atas Borussia Moenchengladbach di Bundesliga, setelah sebelumnya kalah beruntun dari Besiktas (2-3 di Liga Europa) dan Hamburger SV (2-3 di Bundesliga). Dalam lima laga tersebut, Hoffenheim mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh. Tiga kekalahan beruntun sebelum kemenangan terbaru itu menunjukkan performa mereka belakangan ini tidak stabil.

Lyon meraih empat kemenangan dan menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Fonseca mengalahkan Crystal Palace 3-2 di Liga Europa pada 15 Oktober, kemudian menang 2-1 atas Nice di Ligue 1 pada 18 Oktober. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan itu terjadi saat menghadapi Lens (1-2) di Ligue 1. Lyon mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat dalam lima laga tersebut, serta memenangi kedua pertandingan Liga Europa mereka selama periode itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Europa pada 7 November 2024, ketika pertandingan di SNP Arena berakhir 2-2. Sebelumnya, mereka dua kali bertemu di fase grup Liga Champions 2018-19, dengan hasil imbang 2-2 di Lyon dan 3-3 di Sinsheim. Dari ketiga pertemuan yang tercatat, belum ada tim yang meraih kemenangan, sementara laga-laga tersebut menghasilkan total 14 gol.

Klasemen

Di klasemen Liga Europa, Lyon saat ini berada di posisi kedelapan, sedangkan Hoffenheim menempati peringkat ke-30. Posisi tersebut mencerminkan perbedaan awal kiprah kedua klub di kompetisi ini.