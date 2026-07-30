Uli Hoeness, presiden kehormatan klub Bayern Munich, mengomentari kontroversi yang muncul terkait masa depan bintang klub Bavaria tersebut, Michael Olise, serta rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid.

Hoeness mengatakan, hari Kamis ini, dalam pernyataan yang dikutip oleh jaringan "sport1" Jerman: "Saya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar rumor-rumor itu. Olise masih terikat kontrak selama tiga tahun, jadi bagi saya tidak ada topik apa pun untuk didiskusikan. Bahkan seandainya Kaisar Tiongkok sendiri datang, kami tidak akan duduk untuk bernegosiasi dengannya soal Olise."

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Ia menambahkan bahwa hal yang sama berlaku untuk pemain Kolombia, Luis Diaz, seraya melanjutkan: "Kami memiliki trio serang terbaik di dunia: Olise, Luis Diaz, dan Harry Kane. Kami tidak mungkin berpikir untuk menjual salah satu dari mereka."

Hoeness juga menyinggung masa depan Kane, di tengah pembicaraan tentang negosiasi perpanjangan kontraknya dengan klub Bavaria itu, seraya menegaskan bahwa penyerang Inggris tersebut merasa sangat bahagia di Munich.

Ia berkata: "Saya belum berbicara langsung dengan Harry, tetapi saya tahu bahwa ia sangat bahagia di Munich. Dan kami juga sangat senang dengannya, serta tidak ada alasan apa pun yang mendorongnya untuk pergi tahun depan. Ia adalah teladan dalam segala hal, bukan hanya sebagai pencetak gol atau sebagai pemain di dalam lapangan, tetapi juga sebagai pribadi."