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Presiden kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness, membela Joshua Kimmich setelah sang pemain diusir wasit saat menghadapi Hamburg (0-0) dalam lanjutan Bundesliga, Sabtu kemarin. Ia menegaskan bahwa sebuah kesalahan tidak semestinya berubah menjadi krisis.

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Hoeness juga menyatakan keyakinannya bahwa tim asal Bavaria itu mampu melewati masa sulit saat ini dan bangkit dengan lebih kuat.

Dalam wawancara dengan majalah Jerman Kicker, Hoeness mengomentari kartu merah Kimmich: "Setiap orang boleh sesekali membuat kesalahan, dan persoalannya selesai sampai di situ."

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Terkait kondisi tim, ia menambahkan: "Saya sangat yakin kami akan keluar dari periode sulit ini dengan lebih kuat, dan setelah itu sebagian orang harus berhati-hati."

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Presiden kehormatan Bayern itu memuji penampilan para pemain dalam laga imbang tanpa gol melawan Hamburg pada pekan ke-11 Bundesliga, Sabtu kemarin. "Saya ingin memberi selamat kepada tim. Saya menyaksikan semangat juang yang luar biasa, terutama setelah kami bermain dengan sepuluh orang. Kita juga tidak boleh lupa bahwa setelah Konrad Laimer cedera, kami terpaksa bermain tanpa sembilan pemain inti," ujarnya.

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Bayern sebenarnya mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, tetapi kesulitan menembus pertahanan Hamburg. Kimmich kemudian menerima kartu merah langsung pada menit ke-44 setelah menjambak rambut Alexander Røssing-Lelesiit dan menjatuhkannya sebagai balasan atas dorongan sang pemain lawan. Tim asal Bavaria itu pun harus menuntaskan laga dengan sepuluh pemain.

Kritik Kimmich

Hoeness juga menyinggung pernyataan Kimmich pada Rabu lalu, ketika sang pemain mengkritik manajemen klub dan membela rekan setimnya, Jamal Musiala.

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Ia mengaku tidak terganggu dengan ucapan Kimmich dan menilai sikap tersebut wajar bagi seorang kapten tim yang memang harus membela rekan-rekannya.

Pernyataan Hoeness muncul saat Bayern tengah mengalami penurunan hasil. Mereka gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir: bermain imbang 1-1 dengan Köln di liga domestik, kalah 1-2 dari tim Prancis Lille di Liga Champions, lalu bermain imbang tanpa gol dengan Hamburg.

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Masalah tim semakin berat akibat banyaknya pemain yang absen. Saat melawan Hamburg, Bayern kehilangan sejumlah pemain andalan, di antaranya Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer, dan Ismael Saibari.

Selain itu, Laimer mengalami cedera tendon pergelangan kaki kanan dalam pertandingan tersebut. Klub mengumumkan bahwa ia harus menjalani operasi, tanpa menyebutkan kapan ia akan kembali.

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Dalam pernyataan resmi, klub Bavaria itu menjelaskan bahwa Laimer mengalami dislokasi salah satu tendon di pergelangan kaki kanan dan akan menjalani operasi, sehingga absen hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Sementara itu, harian Jerman Bild melaporkan bahwa masa absen sang pemain bisa mencapai tiga bulan, bahkan berpotensi lebih lama. Jika perkiraan tersebut terbukti, ia akan melewatkan sebagian besar musim.

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Laimer masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52 saat melawan Hamburg, sebelum meninggalkan lapangan karena cedera pada menit ke-87 setelah kakinya terkena tekel.

Bayern bersiap menghadapi Hertha Berlin pada babak 16 besar DFB-Pokal, Selasa mendatang, sebelum melanjutkan kiprahnya di Bundesliga.