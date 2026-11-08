Uli Hoeness, presiden kehormatan klub Bayern Munich, mengungkap bahwa Jamal Musiala menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara total, seraya menegaskan bahwa klub menghadapi dilema terkait kondisi kesehatan sang pemain. Ia juga membuka peluang bahwa Musiala mungkin tidak dapat kembali ke level permainannya yang dulu.

Hoeness mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan Bavaria "BR24": "Situasi Musiala sangat berbeda dengan situasi Vincent Kompany. Kami menghadapi dilema dalam kasus ini, sebab ia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan mudah, tetapi dapat dikendalikan hingga batas tertentu dengan menggunakan obat-obatan".

Baca juga

Dari krisis Maroko hingga tudingan terhadap Messi dan FIFA: Federasi Mesir mengakhiri perang Hossam Hassan

Bintang Bundesliga memimpikan Barcelona, Deco bertemu dengan agennya

Ia menambahkan: "Namun pertanyaannya tetap: apakah ia suatu hari akan mampu kembali ke level yang pernah ia tampilkan sebelumnya?".

Hoeness menyinggung aspek kontrak, menjelaskan bahwa penyakit yang diderita Musiala tidak termasuk dalam asuransi yang tercantum dalam kontraknya, seraya berkata: "Bayangkan jika Bayern Munich sekarang memutuskan untuk mempertanyakan kontraknya, dan berkata kepadanya: apa yang bisa kamu tampilkan saat ini tidak lagi sesuai dengan level yang tercantum dalam kontrak".

Mengenai penyerang timnya, pemain Inggris Harry Kane, legenda Bayern Munich itu berkata: "Ia adalah pribadi yang baik. Di masa lalu, kami kehilangan banyak pemain ke Liga Primer Inggris, karena liga itu dipandang sebagai tanah yang dijanjikan".

Ia melanjutkan: "Belakangan ini, kami justru mendapatkan lebih banyak pemain dari Inggris. Dan ketika kamu berbicara dengan Harry, ia berkata: 'Keluarga saya merasa aman di sini, sistem layanan kesehatannya sangat baik. Saya bisa berjalan-jalan di jalanan tanpa rasa takut'".