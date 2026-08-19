Presiden Kehormatan klub Bayern Munich, Uli Hoeness, mengungkap detail baru pada hari Rabu ini terkait krisis kesehatan yang tengah dialami gelandang internasional Jerman, Jamal Musiala.

Musiala terjatuh tanpa adanya benturan, saat klub asal Bavaria itu memenangi laga persahabatan melawan Leipzig (3-1) Sabtu lalu, hanya beberapa menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol ketiga, sebelum hal yang sama kembali terulang saat Bayern menang atas Heidenheim (4-2), Selasa kemarin.

Pemain Jerman itu menyebut bahwa para dokter mendiagnosis kondisinya sebagai gangguan saraf yang bersifat sementara dan bisa disembuhkan, serta tidak ada risiko kesehatan serius yang mengancamnya.

Dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sport - Jerman", Hoeness menyebut bahwa apa yang menimpa Musiala untuk kedua kalinya dalam beberapa hari itu "benar-benar mengejutkannya", seraya menambahkan: "Saya tidak mampu berkata-kata, dan hal itu jarang terjadi pada saya. Saya pergi tidur sambil memikirkan Jamal, dan saya bangun di pagi hari juga sambil memikirkannya. Kami mendukung Jamal tanpa syarat apa pun."

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Presiden Kehormatan Bayern itu menjelaskan bahwa klub sebenarnya sudah mengetahui adanya sejumlah masalah pada pemain tersebut sejak beberapa waktu lalu, namun hal itu belum pernah muncul di atas lapangan sebelumnya.

Hoeness menambahkan: "Ini adalah sebuah tragedi, terutama bagi Jamal. Ada beberapa tanda adanya masalah, tetapi hal itu belum pernah terjadi padanya di klub sebelumnya. Namun sekarang, dengan dua kejadian pada hari Sabtu dan kemarin, masalah ini menjadi hal utama sebelum segalanya bagi Jamal sebagai pribadi, dan juga bagi klub dalam jangka menengah. Kami semua tidak mampu berkata-kata, dan kami tidak siap menghadapi hal ini. Kami harus belajar bagaimana menyikapi situasi ini."

Apakah Bayern Munich melakukan kesalahan?

Hoeness menolak kritik yang menyebut bahwa Bayern seharusnya memberikan Musiala masa istirahat yang lebih lama sebelum ia kembali berlatih dan bertanding, seraya menegaskan bahwa para dokter spesialis telah memberikan lampu hijau kepada klub untuk mengizinkan pemain tersebut berolahraga di level tertinggi.

Ia berkata: "Para spesialis, dan para dokter saraf yang menanganinya, memastikan kepada kami — secara tertulis — bahwa dari sudut pandang mereka, tidak ada yang menghalangi Jamal untuk berolahraga di level tinggi. Sejak saat itu, kami mulai bisa tidur sedikit lebih nyenyak di malam hari. Namun kini, sejujurnya, kami harus terbiasa dengan situasi baru ini. Saya tidak mampu berkata-kata."

Ia melanjutkan: "Kami memperkirakan bahwa jika hal yang sama tidak segera terulang kembali, maka obat yang ia konsumsi akan membantu. Tetapi ketika hal itu terjadi lagi setelah 4 hari, dengan cara yang sama, saya pun terkejut."

Hoeness menyebut bahwa Bayern tidak mengetahui secara jelas sifat dari masalah yang dialami Musiala sebelum Piala Dunia, seraya menjelaskan: "Ada beberapa tanda, tetapi ia tetap berlatih dan menjalani pertandingan. Namun saya tidak tahu apakah masalah-masalah ini memengaruhi levelnya, atau itu disebabkan oleh masalah pergelangan kaki."

Ia menjelaskan bahwa keputusan Musiala untuk berbicara secara terbuka mengenai masalahnya diambil setelah kesepakatan dengan manajemen klub, sambil berkata: "Ada pertemuan pada hari Senin antara Max Eberl (Direktur Olahraga), Jamal sendiri, agennya, dan dua dokter tim. Ada kesepakatan bahwa jika kejadian hari Sabtu terulang, maka Jamal akan membicarakan hal itu secara terbuka, dan itulah yang terjadi kemarin."

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