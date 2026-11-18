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Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, melontarkan kritik terselubung kepada Julian Nagelsmann, mantan pelatih kepala timnas Jerman, saat membicarakan ekspektasinya terhadap era Jurgen Klopp bersama timnas.

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Hoeness juga mengenang momen terbaik dan terburuk sepanjang kariernya di jajaran manajemen klub Bavaria tersebut, serta mengungkapkan alasan dirinya meninggalkan gagasan untuk menyerahkan posisi kepemimpinan di Bayern kepada para legenda klub.

Berbicara kepada surat kabar Jerman "Sport Bild" tentang timnas Jerman di bawah arahan Klopp, Hoeness mengatakan: "Saya rasa tidak akan ada lagi piknik keluarga bersama istri dan anak-anak para pemain di era Jurgen."

Ia melanjutkan: "Saya yakin dia akan mengembalikan disiplin dan semangat ke dalam timnas, karena dia sendiri memiliki semangat yang besar. Namun, saya tidak berharap dia menggunakan tongkat ajaib untuk mewujudkan segalanya dalam semalam. Kita harus memberinya waktu."

Pernyataan Hoeness tersebut mengandung kritik terselubung terhadap pendekatan Nagelsmann selama Piala Dunia 2026, setelah timnas Jerman mengizinkan penyelenggaraan hari keluarga di pemusatan latihan mereka di kota Winston-Salem, Amerika Serikat, yang memungkinkan para pemain menerima kunjungan istri dan anak-anak mereka.

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Hal ini memicu polemik setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar oleh Paraguay melalui adu penalti, di tengah kritik mengenai dampak suasana kekeluargaan tersebut terhadap konsentrasi para pemain.

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Nagelsmann juga menuai kritik karena istrinya tampil bersamanya saat ia bersepeda menuju salah satu sesi latihan, ditambah keberadaan ibunya yang tinggal di markas pemusatan latihan.

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Di sisi lain, Hoeness mengungkapkan bahwa ia tidak lagi percaya para legenda Bayern Munich, seperti Philipp Lahm, Thomas Muller, dan Bastian Schweinsteiger, dapat menduduki posisi kepemimpinan di klub pada masa mendatang.

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"Itu gagasan yang luar biasa, tetapi tidak bisa diwujudkan saat ini, karena para pemain tersebut memiliki banyak uang. Jadi, mungkin mereka tidak mau ketika sudah benar-benar menyangkut bekerja enam hari dalam sepekan, 12 jam per hari," ujarnya.

Ia menambahkan: "Jika saya harus membujuk seseorang, maka hal itu sejak awal sudah tidak masuk akal. Kami akan terus menunggu sosok yang memenuhi semua persyaratan."

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Hoeness melanjutkan: "Orang itu tidak cukup hanya menjadi mantan pemain sepak bola, tetapi juga harus memiliki jaringan relasi yang luas di dunia bisnis. Jan-Christian Dreesen menjalankan tugasnya dengan baik."

Mengenai momen terbaik dan terburuknya selama berkarier bersama Bayern, ia berkata: "Final Liga Champions 2001 di Milan (melawan Valencia). Para suporter kami membentangkan spanduk raksasa di tribun bertuliskan: Ini hari yang baik untuk mencetak sejarah. Saya sampai merinding."

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Adapun untuk kenangan terburuknya, ia memilih kekalahan di final Liga Champions 1999 dari Manchester United, yang menurutnya bahkan lebih menyakitkan daripada kekalahan di final 2012 di Allianz Arena melawan Chelsea.

Ia menjelaskan: "Kami unggul 1-0 hingga menit-menit terakhir. Saya duduk di samping pelatih kami, Ottmar Hitzfeld, sambil tersenyum dan berpikir bahwa kami akan segera mengangkat trofi."

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Ia melanjutkan: "Namun, lima menit kemudian, semuanya runtuh. Manchester United membalikkan keadaan di masa injury time, dan kami kalah 1-2. Bagi saya, kekalahan itu bahkan lebih buruk daripada final 2012 di kandang kami sendiri."

Bayern kalah di final 1999 lewat dua gol yang dicetak Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer pada masa injury time babak kedua, setelah sebelumnya unggul melalui gol Mario Basler. Bayern kemudian harus menunggu hingga 2001 untuk menjuarai turnamen tersebut usai mengalahkan Valencia lewat adu penalti.