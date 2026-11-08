Uli Hoeness, Presiden Kehormatan Bayern Munich, memberikan komentar mengenai selebrasi Lennart Karl, pemain muda tim tersebut, yang memunculkan pertanyaan apakah selebrasi itu ditujukan kepadanya, sebagai tanggapan atas kritiknya baru-baru ini terhadap sang pemain. Hoeness menegaskan bahwa ia tidak merasa terganggu, bahkan ia menilai bahwa pernyataannya ikut berperan dalam memotivasi talenta Jerman tersebut.

Hoeness mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "BR24" Bavaria: "Hal ini tidak mengganggu saya. Saya rasa saya berperan 50% dalam gol-gol yang dicetaknya beberapa hari terakhir, karena seseorang memberikan komentar tentang kehidupan pribadinya".

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Ia menambahkan: "Kami juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing para pemain muda. Saya memiliki pengalaman yang besar, dan jika seorang pemain berusia 18 tahun tidak mampu belajar sesuatu dari saya, maka lebih baik kita menyerah".

Legenda Bayern Munich itu melanjutkan: "Orang-orang yang bertanggung jawab di dalam klub harus sedikit mengembalikan para pemain muda ke dunia nyata. Saya tidak perlu turun tangan dengan pemain seperti Harry Kane, tetapi ketika menyangkut pemain berusia 18 tahun, yang tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi pengaruh-pengaruh eksternal ini, maka para penanggung jawab, dan saya menganggap diri saya salah satunya, terkadang harus angkat bicara".

Pernyataan Hoeness ini muncul setelah selebrasi Karl atas golnya ke gawang Atletico Madrid, dalam kemenangan Bayern Munich dengan skor dua gol tanpa balas di Liga Champions Eropa, Selasa lalu, ketika ia meletakkan kedua tangannya di dekat telinganya dan menggerakkan jari-jarinya, dalam isyarat yang ditafsirkan sebagai ejekan terhadap kritik yang ditujukan kepadanya.

Sebelumnya, Hoeness telah mengkritik sang pemain, memintanya untuk lebih rendah hati, dan menegaskan bahwa ia masih jauh dari status bintang besar, serta mengungkapkan keinginannya untuk melakukan pembicaraan serius dengannya, mengenai perkembangannya dan cara ia menghadapi perhatian media.

Kritik Hoeness ini menimbulkan kontroversi di dalam Bayern Munich, terutama setelah mantan bintang Jerman Michael Ballack, penasihat sang pemain, membelanya, dan menilai bahwa melontarkan kritik kepadanya secara terbuka menjadikannya sasaran tekanan media.

Mahkota Eropa

Dalam konteks lain, Hoeness berbicara mengenai peluang Bayern untuk meraih gelar Liga Champions Eropa musim ini, menegaskan bahwa persaingan masih terbuka, dan tidak ada klub yang bisa menjamin kemenangan atas gelar tersebut.

Ia mengatakan: "Tidak ada klub yang bisa mengatakan bahwa ia akan memenangkan Liga Champions Eropa, tidak Real Madrid, tidak Manchester City, tidak Barcelona, dan tidak Paris Saint-Germain. Saya rasa yang penting bagi kami adalah bahwa Bayern Munich berhasil mengukuhkan posisinya di antara klub-klub elite Eropa".

Ia melanjutkan: "Kami tidak hanya memiliki pemain-pemain terbaik secara individu, tetapi kami juga memiliki tim yang padu, dan penampilan-penampilan kami belakangan ini telah membuktikan hal itu".