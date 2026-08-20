Uli Hoeness, presiden kehormatan klub Bayern Munich, melancarkan serangan tajam terhadap Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", terkait sejumlah keputusannya, sekaligus mengkritik rencana perluasan Piala Dunia dan arah untuk melibatkan investor dalam turnamen tersebut.

Mengenai insiden pencabutan larangan bermain terhadap pemain Amerika, Folarin Balogun, di Piala Dunia 2026, Hoeness mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sport - Jerman": "Tuan Infantino telah melakukan beberapa kesalahan selama masa kariernya di dunia sepak bola, tetapi yang ini adalah salah satu kesalahan terbesarnya."

Ia menambahkan: "Jika Anda membiarkan seorang pria seperti Donald Trump memutuskan atau memengaruhi apakah seorang pemain akan dilarang bermain atau tidak, maka itu adalah awal dari akhir kompetisi ini. Dan jika kita menerima sesuatu semacam itu, maka ini bukan lagi olahraga saya. Bagi saya, hal itu sederhananya tidak dapat diterima."

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Hoeness menambahkan, sambil berbicara tentang rencana Infantino yang berkaitan dengan mendatangkan investor ke Piala Dunia: "Saya tidak pernah mengira mungkin ada seseorang yang datang dengan ide seperti ini. Seluruh perkembangan yang didorong oleh Infantino juga menimbulkan kekhawatiran: dulu turnamen ini diikuti 48 tim nasional, dan sebentar lagi akan menjadi 64."

Ia melanjutkan: "Kami sudah menyediakan pemain-pemain kami (untuk tim nasional) selama 6 pekan, dan sekarang durasinya bisa menjadi lebih panjang. Ini sungguh tak masuk akal."

Legenda Bayern Munich itu melanjutkan: "Saya benar-benar mendukung dukungan bagi federasi-federasi kecil, tetapi Piala Dunia haruslah menjadi ajang untuk kalangan elite. Kalau tidak, akan ada lebih banyak saluran televisi yang membayar uang, tetapi satu hal akan dikorbankan sebagai gantinya: sepak bola itu sendiri."

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