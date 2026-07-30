Hoeneß: Infantino Akan Menyaksikan Fiji dan Tanjung Verde di Piala Dunia

Uli Hoeness, presiden kehormatan klub Bayern Munich, melontarkan kritik pedas kepada presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, di tengah kontroversi yang berlangsung seputar proyek-proyeknya terkait masa depan turnamen-turnamen FIFA, seraya menegaskan bahwa Eropa memiliki kekuatan yang cukup untuk menggagalkan rencana apa pun yang tidak mendapat persetujuannya.

Hoeness mengatakan, dalam pernyataan melalui situs "sport1" Jerman, pada hari Kamis ini: "Secara pribadi, saya rasa orang-orang Eropa tidak menyadari seberapa besar kekuatan mereka yang sebenarnya. Turnamen apa pun tanpa Eropa tidak ada artinya."

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Ia menambahkan: "Jika Eropa bersatu dan bekerja secara harmonis, maka Tuan Infantino tidak akan mampu meloloskan rencana ini."

Ia menutup dengan nada sinis, mengatakan: "Jika (Infantino) ingin menyaksikan Fiji melawan Tanjung Verde di Piala Dunia, silakan saja."

Pernyataan Hoeness ini muncul di tengah meningkatnya keberatan Eropa terhadap rencana-rencana terbaru Infantino, terutama proyek penjualan sebagian saham hak komersial Piala Dunia kepada investor dari sektor swasta.

Inilah usulan yang memicu gelombang kritik luas di dalam benua Eropa, di tengah tuntutan untuk menjaga independensi turnamen dan tidak mengubahnya menjadi aset investasi.