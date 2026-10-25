Hoeness bersuara lantang: Olise lebih baik ketimbang Yamal karena alasan-alasan ini

Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, menyatakan bahwa pemain timnya, Michael Olise, lebih baik daripada bintang Barcelona, Lamine Yamal.

Hoeness mengatakan kepada surat kabar "Welt am Sonntag": "Michael Olise sedang dalam jalur untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Bagi saya, dia lebih baik daripada Lamine Yamal".

Presiden kehormatan Bayern Munich itu menyoroti kualitas pemain berusia 24 tahun tersebut, dan menyebutnya sebagai pesepakbola yang nyaris sempurna.

Dia menambahkan: "Dia mencetak gol, menciptakan peluang, dan dia cepat... Dia praktis adalah pemain yang ideal".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Olise telah membuktikan dirinya sebagai figur serangan utama sejak bergabung dengan Bayern Munich dari Crystal Palace, sementara Yamal telah menjadi elemen kunci di Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick.

Pemain Spanyol berusia 19 tahun itu juga termasuk di antara kandidat terkuat untuk penghargaan Ballon d'Or.

Kedua pemain tergolong di antara talenta serangan paling menarik di Eropa, sehingga perbandingan yang dilontarkan Hoeness menjadi pernyataan yang patut disimak jelang laga El Clasico.

Yamal akan menghadapi Real Madrid pada Minggu nanti, yang memberi sayap Barcelona itu kesempatan untuk menjawab di atas lapangan di tengah berlanjutnya perdebatan mengenai penyerang muda terbaik di Eropa.