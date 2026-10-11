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Uli HoeneßGetty
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Hoeness: Bayern Munchen kehilangan ritme karena UEFA Nations League yang tidak masuk akal

Bayern Munich vs RB Leipzig
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Hoeness membela Neuer setelah kesalahan kemarin

Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, mengkritik waktu pelaksanaan jeda internasional terakhir, serta perluasan Piala Dunia menjadi 48 tim.

Hoeness mengatakan kepada surat kabar Jerman "Bild": "Kami yang paling menderita akibat Piala Dunia yang panjang. Para pemain kami kembali terlambat, lalu Bundesliga dimulai pada 25 Agustus."

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Ia menambahkan: "Saya pikir ini sebuah bencana dari pihak UEFA, menggelar jeda selama dua pekan hanya empat pekan setelah musim dimulai. Sebanyak 18 pemain dari tim kami melakukan perjalanan, jadi sangat wajar jika kami kehilangan ritme."

Ia melanjutkan: "Klub-klub harus membela diri mereka sendiri, karena kamilah yang membayar gaji para pemain, bukan tim nasional mereka. Dan semua itu demi turnamen tak masuk akal seperti UEFA Nations League. Itu lelucon tahun ini."

Mengenai pembicaraan soal berakhirnya era kiper Manuel Neuer, setelah kesalahannya pada Sabtu kemarin saat menghadapi Augsburg, dalam laga yang berakhir imbang (2-2) di ajang Bundesliga, Hoeness berkata: "Tidak, sama sekali tidak. Setiap orang berhak melakukan kesalahan dari waktu ke waktu."

Legenda klub Bavaria itu melanjutkan: "Saya menilai perdebatan serupa soal Joshua Kimmich benar-benar tidak masuk akal. Para pemain yang sekarang dibesar-besarkan, pertama-tama harus menjadi pemain inti di klub mereka."

Neuer gagal mengirim bola dengan benar setelah tendangan kickoff laga Bayern dan Augsburg, sehingga bola direbut Robin Fellhauer yang kemudian mencetak gol keunggulan tuan rumah, yang menjadi gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, hanya setelah 8 detik.


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