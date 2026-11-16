Hitungan Rumit dan Kejutan di Depan Mata: Skuad Eropa Barcelona dalam Situasi Panas

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Barcelona memasuki fase krusial Liga Champions dengan sejumlah persoalan terkait skuad, seiring makin dekatnya jadwal perubahan nama-nama pemain yang terdaftar. Hal ini bisa membuka peluang bagi dua talenta akademi klub untuk tampil pada babak-babak berikutnya.

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Tim Catalan itu masih menyisakan empat laga di fase liga melawan Slavia Praha, Manchester City, Sporting Lisbon, dan Como, setelah meraih tiga kemenangan dan menelan satu kekalahan dari Paris Saint-Germain.

Seiring berakhirnya fase ini pada 28 Januari dan makin dekatnya tenggat waktu pada 4 Februari, Barcelona dapat mendaftarkan tiga pemain baru dalam skuad Eropa mereka.

Daftar "B" Menentukan Nasib Para Talenta Muda

Menurut harian Spanyol, "Sport", regulasi UEFA mewajibkan pembagian pemain ke dalam dua daftar. Daftar pertama berisi pemain yang terdaftar bersama tim, sedangkan daftar kedua dikhususkan bagi pemain muda yang memenuhi syarat tertentu, terutama telah berada di klub minimal dua tahun sejak berusia 15 tahun.

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Daftar "B" Barcelona untuk musim 2026-2027 berisi Jordi Bisquer, Landry Ferrer, Guillem Víctor, Álex Campos, Brian Fariñas, Orian Jorin, Pedro Villar, dan Shane Kluivert.

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Sementara itu, daftar "A" berisi para pemain tim utama, ditambah Jesse Bisiwu dan Hamza Abdelkarim. Keduanya tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan di daftar kedua karena belum genap dua tahun berada di klub, sehingga memasukkan mereka ke daftar pertama menjadi jalan yang tersedia bagi pelatih Hansi Flick untuk memanfaatkan tenaga mereka.

Ibrahima Tounkara dan Hafiz Gariba Menanti Kesempatan

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Ada pula nama-nama lain yang saat ini belum bisa tampil di Liga Champions, terutama Ibrahima Tounkara dan Hafiz Gariba, karena keduanya tidak memenuhi syarat pendaftaran di daftar "B".

Meski Tounkara sudah lebih dari dua tahun berada di akademi La Masia, ia tidak memenuhi syarat usia 15 tahun dalam periode yang ditentukan, sehingga tidak bisa memanfaatkan jalur ini.

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Situasi berbeda dialami Gariba, yang berusia 19 tahun, karena ia belum genap dua tahun bergabung dengan akademi Barcelona.

Kedua pemain itu harus didaftarkan di daftar "A" agar bisa tampil pada fase berikutnya. Opsi ini tersedia bagi Barcelona pada akhir Januari, tetapi menuntut perombakan skuad saat ini yang sudah mencapai batas maksimal yang diizinkan, yakni 25 pemain.

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Kepergian Pemain Bisa Membuka Jalan

Manajemen Barcelona harus mengkaji opsi yang ada untuk memberi tempat bagi kedua pemain tersebut, baik dengan melepas sejumlah nama maupun memanfaatkan perubahan apa pun di bursa transfer musim dingin.

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Alejandro Balde menonjol sebagai salah satu nama yang mungkin akan bergerak dalam waktu dekat, sementara status pemain baru yang bergabung dengan tim akan tetap menjadi faktor penentu bentuk skuad Eropa.

Dengan demikian, pendaftaran Tounkara dan Gariba tidak sekadar menjadi keputusan teknis Flick, tetapi juga membutuhkan perhitungan cermat terkait jumlah pemain yang diizinkan, pemain yang bisa dicoret dari skuad, serta transfer yang mungkin terjadi sebelum tenggat waktu berakhir.