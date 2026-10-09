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Real Madrid President ElectionGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Hitungan mundur telah dimulai": Riquelme memicu penantian lewat pernyataan misterius untuk suporter Madrid

Real Madrid
Spanyol

24 jam tersisa

Enrique Riquelme, pengusaha asal Spanyol yang kalah dalam pemilihan presiden Real Madrid pada Juni lalu, memicu rasa penasaran di kalangan suporter klub, setelah mengumumkan niatnya untuk mengungkap sebuah pernyataan penting melalui akun resminya di Instagram, tanpa membeberkan isi dari pernyataan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Riquelme menerbitkan sebuah pesan melalui akun resmi kampanyenya "Warisan dan Masa Depan", di mana ia mengumumkan bahwa tinggal satu hari lagi sebelum pengungkapan perkembangan baru, hal yang membuka pintu bagi berbagai spekulasi mengenai isi pengumuman yang dinantikan itu serta kaitannya dengan masa depan langkah-langkahnya di dalam klub.

Kendati kalah dalam perebutan kursi kepresidenan, pengusaha yang berasal dari Alicante itu tidak menjauh dari panggung Madrid, karena ia terus tampil di tengah suporter Real Madrid, seiring dengan mengelola kegiatan-kegiatan bisnisnya yang berfokus pada Amerika Selatan.

Riquelme menjaga kehadirannya di lingkungan klub melalui kunjungan-kunjungannya ke Stadion Santiago Bernabeu dalam kapasitasnya sebagai seorang suporter, di saat langkah-langkahnya mengindikasikan keinginannya untuk terus menjalin komunikasi dengan basis suporter, yang dapat menunjang ambisi-ambisinya di masa depan.

Sifat dari pernyataan yang dinanti itu masih belum jelas, dan Riquelme juga belum mengumumkan apakah pernyataan tersebut memuat sebuah inisiatif baru yang ditujukan kepada suporter Real Madrid atau sebuah langkah yang membuka jalan bagi kemungkinan kembalinya ia ke perebutan kursi presiden klub di masa mendatang.

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