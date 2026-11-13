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Salah satu kasus paling berbahaya dalam sejarah sepak bola Inggris kian mendekati momen penentuan, setelah mulai terlihat gambaran jadwal pertempuran hukum yang dijalani Manchester City dalam membela diri atas tuduhan pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

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Sementara Manchester City bersiap menjalani babak baru dalam pertarungan hukum, kalangan sepakbola menanti sebuah keputusan yang bisa membalikkan masa depan juara Inggris itu secara total, dan membuka pintu bagi sanksi-sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga ke titik degradasi dari Premier League.

Menurut apa yang diberitakan surat kabar Spanyol "Marca", mengutip surat kabar Inggris "Financial Times", jadwal yang ditetapkan bagi banding Manchester City dan dimulainya penyampaian pembelaannya kini telah diketahui, karena klub itu diperkirakan akan hadir di hadapan komisi independen pada pertengahan Desember mendatang, dalam langkah baru di dalam kasus yang telah menyita perhatian sepakbola Inggris dan Eropa selama bertahun-tahun, serta memicu perdebatan luas mengenai masa depan klub yang terbiasa bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar.

Menurut laporan itu, Manchester City akan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pembelaan hukumnya dan menanggapi tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya, setelah sebelumnya sebuah komisi independen memvonisnya bersalah melakukan pelanggaran terhadap regulasi finansial Premier League. Sidang banding itu diperkirakan akan berlangsung beberapa hari, mengingat besarnya berkas perkara dan kerumitan hukumnya, selain banyaknya jumlah tuduhan yang berupaya digugurkan sepenuhnya oleh klub.

Manchester City tetap berpegang pada sikapnya yang menolak tuduhan-tuduhan tersebut, karena melalui banding ini klub itu bertujuan membatalkan seluruh vonis yang ditujukan kepadanya, dan menghindari sanksi apa pun yang dapat merugikan posisinya secara olahraga maupun ekonomi. Tahapan ini memiliki arti penting yang luar biasa, karena bisa sangat menentukan masa depan klub di kompetisi-kompetisi Inggris, dan mengakhiri salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah Premier League.

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Persoalannya tidak berhenti pada sidang dengar pendapat yang dijadwalkan pada Desember, karena prediksi, menurut "Financial Times", menunjukkan bahwa komisi independen bisa saja mengeluarkan putusannya mengenai banding pada awal tahun depan, yang kemudian diikuti oleh pengumuman keputusan terkait kemungkinan sanksi. Dengan demikian, berkas perkara ini bisa memasuki tahap paling sensitifnya pada awal Januari, setelah tergantung dalam waktu yang lama di tengah penantian luas dari suporter dan media.

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Pengurangan poin atau degradasi bersejarah?

Bahaya sesungguhnya terletak pada sifat sanksi yang mungkin dihadapi Manchester City jika bandingnya ditolak dan vonis yang dijatuhkan kepadanya dikukuhkan, karena beragam skenario beredar di media Inggris, mulai dari penjatuhan denda finansial yang sangat besar hingga pengurangan sejumlah besar poin, sampai pada kemungkinan degradasi dari Premier League, yakni sanksi yang akan menjadi pukulan bersejarah bagi klub.

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Spekulasi terbaru yang datang dari Inggris menunjukkan bahwa salah satu skenario yang mengemuka adalah pengurangan poin besar dari perolehan Manchester City, yang bisa membuatnya terdegradasi ke divisi satu, alih-alih sekadar sanksi finansial. Gambaran ini tidak berhenti pada musim ini, karena sejumlah perkiraan menyebutkan kemungkinan dijatuhkannya pengurangan poin tambahan pada musim berikutnya, yang bisa membuat misi untuk langsung kembali ke Premier League menjadi sangat sulit.

Meski demikian, skenario-skenario ini masih sebatas spekulasi, dan belum ada keputusan resmi yang menentukan sifat sanksi atau besarannya, sebagaimana waktu pemberlakuannya pun masih belum jelas. "Financial Times" menyoroti bahwa sanksi itu sendiri bisa saja diajukan banding, yang berarti kasus ini mungkin tidak akan mencapai akhir sebenarnya hanya dengan dikeluarkannya putusan pertama, dan dampak hukum serta olahraganya bisa berlanjut untuk jangka waktu tambahan.

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Sebaliknya, kerangka waktu yang diperkirakan tampaknya mencerminkan kecenderungan yang tidak terburu-buru seperti yang diperkirakan sebelumnya, meski Premier League telah menunjukkan tekad untuk menindaklanjuti kasus ini dan mencapai hasil yang menentukan. Di antara keinginan Liga Premier untuk melindungi regulasi finansialnya dan sikap Manchester City yang bertahan membela posisinya, segala kemungkinan tetap terbuka hingga dikeluarkannya keputusan-keputusan final.

Krisis hukum yang melipatgandakan tekanan olahraga

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Perkembangan ini datang pada saat Manchester City tidak sedang menjalani periode terbaiknya di Premier League, setelah menerima pukulan baru di Premier League, dengan kekalahan dari tuan rumah Nottingham Forest dengan skor 1-3, dalam laga pekan kesepuluh, sehingga menelan kekalahan ketiga beruntunnya di kompetisi tersebut.

Tim asuhan pelatih Enzo Maresca gagal menghentikan rangkaian hasil negatif, setelah tumbang pada dua pekan sebelumnya di hadapan Aston Villa dan Brighton, sebelum penderitaannya berlanjut melawan Nottingham Forest. Dengan hasil ini, perolehan poin Manchester City membeku di angka 21 pada posisi ketiga, tertinggal enam poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen, dan satu poin dari Brighton yang menempati posisi kedua.

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Dengan demikian, Manchester City mendapati dirinya berada di hadapan dua front yang sangat sulit; yang pertama di dalam lapangan hijau, di mana mereka kini dituntut untuk memulihkan keseimbangannya dan mempersempit jarak dengan para pesaingnya, dan yang kedua di luar lapangan, di mana momen penentuan kian dekat dalam kasus yang bisa menentukan garis masa depannya untuk tahun-tahun mendatang. Di antara ambisi untuk kembali ke podium juara dan bayang-bayang sanksi bersejarah, klub itu menanti pekan-pekan menentukan yang bisa menjadi yang tersulit dalam sejarah modernnya.