Sisa Dua Laga! Hitung-Hitungan Peluang Liverpool, Chelsea, Leicester Lolos Ke Liga Champions

Dengan kompetisi Liga Primer menyisakan dua laga lagi, perebutan posisi ketiga dan keempat kini menjadi milik Liverpool, Chelsea, dan Leicester City.

Setelah Manchester City dan Manchester United, tiket kualifikasi Liga Champions musim 2021/22 kini diperebutkan tiga tim yang paling berpeluang, yakni Leicester City, Chelsea, dan Liverpool, untuk mengisi dua slot tersisa.

The Citizens, yang meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Newcastle United di pertandingan terakhir, sudah dipastikan meraih gelar Liga Primer Inggris yang ketiga dalam empat musim terakhir ketika United menelan kekalahan 2-1 di tangan Leicester di matchday ke-35 di Old Trafford, Rabu (12/5) dini hari WIB.

Sementara itu, The Red Devils, yang takluk 4-2 di tangan Liverpool di Old Trafford di laga terakhir, sudah dipastikan lolos ke Liga Champions karena perolehan poin mereka tidak mungkin lagi dikejar The Reds, yang saat ini ada di urutan kelima.

Dengan tersisa dua pertandingan lagi, perhatian di Liga Primer kini lebih tertuju pada tiket kualifikasi Liga Champions setelah dipastikan siapa yang menjadi juara. Ditambah, sudah ada tiga tim yang terdegradasi, yakni Fulham, West Bromwich Albion, dan Sheffield United.

Empat tim yang finis di posisi empat besar akan bisa lolos ke putaran grup Liga Champions musim depan. Menjadi juara di Liga Champions atau Liga Europa juga menjamin tim itu akan tampil di kompetisi terakbar di Eropa.

Ada lima tim yang bisa lolos ke Liga Champions lewat dua metode itu, namun jika United memenangkan Liga Europa dan finis di posisi empat besar, kualifikasi mereka lewat posisi di liga tidak akan digantikan tim lain.

Sebelumnya, ada sebuah skenario bahwa tim yang finis di posisi keempat akan kehilangan tiket ke Liga Champions. Itu terjadi jika Chelsea finis di luar empat besar dan mereka memenangkan Liga Champions serta Arsenal finis di luar empat besar dan mereka memenangkan Liga Europa.

Namun, dengan tersingkirnya Arsenal di tangan Villarreal di semi-final Liga Europa berarti tim-tim yang finis empat besar akan dipastikan mendapat tiket Liga Champions.

3. Leicester City, 66 poin | vs Chelsea (T), vs Tottenham (K)

Setelah mengalahkan Chelsea di final Piala FA, Leicester dipastikan akan bermain di sepakbola Eropa pada musim depan, namun kompetisi mana yang akan menjadi milik mereka?

Kemenangan atas United membuat Leicester kian dekat dengan kualifikasi Liga Champions. Klub besutan Brendan Rodgers itu hanya membutuhkan empat poin di dua pertandingan sisa lawan Chelsea dan Tottenham untuk memastikan tiket tersebut., meski dua tim yang akan dihadapi terbilang cukup berat.

Leicester akan berkunjung ke Stamford Bridge di saat Chelsea juga membutuhkan kemenangan untuk bisa menyingkirkan sang rival dari peringkat ketiga. Setelah itu, mereka akan menyambut Spurs, yang saat ini ada di urutan keenam dengan 59 poin dan juga ingin finis di papan Eropa.

4. Chelsea, 64 poin | vs Leicester (K), vs Aston Villa (T)

Setelah kalah 1-0 di kandang di tangan Arsenal di pertandingan terakhir mereka di liga, Chelsea membutuhkan enam poin untuk memastikan diri finis di posisi keempat. Itu artinya pasukan Thomas Tuchel itu harus menang lawan Leicester dan Aston Villa.

Chelsea masih bisa mengakhiri musim ini dengan perolehan 70 poin, sedangkan Leicester juga bisa mencapai 72 poin. Perlu dicatat, kedua tim tidak bisa sama-sama mengumpulkan poin tersebut mengingat mereka akan saling berhadap-hadapan di matchday ke-37 di Stamford Bridge. Dengan demikian, ada salah satu dari mereka berdua yang kemungkinan akan terlempar dari empat besar.

Namun, Chelsea masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Liga Champions musim depan jika mereka mampu mengalahkan Manchester City di final pada 29 Mei mendatang.

5. Liverpool, 63 poin | vs Burnley (T), vs Crystal Palace (K)

Liverpool baru saja meraih kemenangan dramatis 2-1 atas West Brom lewat gol tepat kiper Alisson Becker sehingga klub asal Merseyside itu hanya terpaut satu poin dari posisi empat besar.

Chelsea dan Leicester akan saling berhadap-hadapan, Rabu (19/5) dini hari WIB, yang berpotensi akan membuat salah satu dari keduanya kehilangan poin. Ini menjadi kabar bagus bagi Liverpool, namun mereka hanya bisa mengumpulkan maksimal 69 poin.

Jika mampu memenangkan dua pertandingan lawan Burnley dan Crystal Palace, Liverpool tidak otomatis finis di posisi empat besar, meski kemungkinan akan mengumpulkan 69 poin.

Sebuah skenario yang bisa saja terjadi, andai memenangkan dua pertandingan lawan Leicester dan Aston Villa, Chelsea akan finis dengan 70 poin, sedangkan The Foxes, setelah kalah dari klub asal London itu, akan mengalahkan Tottenham di hari terakhir sehingga finis dengan 69 poin.

Jika Liverpool dan Leicester sama-sama mengumpulkan 69 poin, penentuan siapa yang akan finis di posisi keempat ditentukan lewat selisih gol. Saat ini, selisih gol kedua tim sama-sama 21+.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Bagaimana peluang Tottenham dan West Ham?

Ada dua tim yang saat ini sebenarnya masih memiliki peluang untuk bersaing di papan Liga Champions, yakni Tottenham dan West Ham United, yang sama-sama mengumpulkan 59 poin. Spurs ada di urutan keenam karena unggul selisih gol.

Peluang keduanya terbilang sangat tipis karena mereka harus memenangkan dua laga tersisa, namun sembari berharap Leicester, Chelsea, dan Liverpool kehilangan banyak poin.

Tottenham akan menjamu Aston Villa dan tandang ke markas Leicester, sedangkan The Hammers akan tandang ke West Brom dan menjamu Southampton.