Hitung mundur telah dimulai... Hanya selangkah lagi yang memisahkan bintang Al-Hilal dari kepergiannya

Pemain asal Brasil, Marcos Leonardo, hampir mengakhiri kariernya bersama Al-Hilal dari Arab Saudi, setelah menyelesaikan semua tahapan penting menjelang kepindahannya ke Ajax Amsterdam dari Belanda; kini tinggal menunggu pengumuman resmi sebelum ia memulai babak baru dalam karier profesionalnya.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi mengungkapkan bahwa Marcos Leonardo, penyerang Al-Hilal, telah lulus tes medis sebagai persiapan untuk bergabung dengan Ajax, dan menyebutkan bahwa klub Belanda tersebut akan secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak baru sang pemain pada hari Selasa atau Rabu.

Surat kabar tersebut menambahkan, melalui situs webnya, bahwa Al-Hilal dan Ajax telah saling bertukar semua dokumen resmi terkait kesepakatan tersebut, sambil menunggu penyelesaian prosedur akhir dan pengumuman resmi.

Sebelumnya, pada hari Minggu, “Al-Riyadiah” mengungkap, mengutip sumber khusus, bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan akhir yang mengatur kepindahan penyerang asal Brasil tersebut ke Ajax dengan nilai sekitar 20 juta euro, yang akan dibayarkan dalam dua tahap.

Al-Hilal sebelumnya merekrut Marcos Leonardo dari Benfica (Portugal) pada Januari 2024 dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro, melalui kontrak berdurasi lima tahun, sebelum klub memutuskan untuk menyetujui kepergiannya selama jendela transfer saat ini.

Selama kariernya bersama Al-Hilal, penyerang asal Brasil ini telah tampil dalam 82 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 48 gol, dan memberikan 5 assist, sehingga meninggalkan jejak ofensif yang jelas bersama tim tersebut.

Perlu dicatat bahwa Atlético Madrid dari Spanyol sempat mencoba mendatangkan Marcos Leonardo dengan status pinjaman selama bursa transfer musim dingin lalu, namun kesepakatan tersebut tidak terwujud pada saat itu, sebelum akhirnya Ajax berhasil mengamankan kontraknya secara permanen.