Klub Barcelona terus melanjutkan minatnya untuk mendatangkan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, dari Atletico Madrid sebagai pengganti Robert Lewandowski. Namun, mereka menolak untuk terlibat dalam perang tawar yang melampaui penawaran pertama mereka sebesar 100 juta euro, di tengah keteguhan klub ibu kota Spanyol itu untuk mempertahankan bintangnya.

Surat kabar Katalunya "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa situasi ini tidak menimbulkan kekhawatiran di dalam lingkungan "Camp Nou", di mana manajemen meyakini bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki banyak opsi serangan setelah bergabungnya pemain Inggris Anthony Gordon dan pemain Jerman Karim Adeyemi, di samping kemungkinan mengandalkan Ferran Torres, Dani Olmo, dan Raphinha sebagai penyerang murni.

Menunggu dengan positif tanpa tergesa-gesa

Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa pelatih Hansi Flick masih sangat menghargai Alvarez, namun manajemen klub Katalunya itu lebih memilih untuk menunggu perkembangan yang mungkin terjadi ketimbang tergesa-gesa dalam sebuah langkah yang dianggap sangat rumit, terutama di tengah penolakan Atletico Madrid untuk melepas pemainnya dengan harga di bawah nilai yang mereka tetapkan.

Di sisi lain, jurnalis Ashraf ben Ayad, yang dekat dengan kalangan klub Katalunya itu, mengungkapkan melalui halaman Facebook-nya bahwa "Barcelona kini sepenuhnya menyadari bahwa Atletico tidak akan mengubah sikapnya terkait Julian", seraya menambahkan bahwa "penantian kini terpusat pada sejauh mana adanya langkah baru dari pemain itu sendiri".

Hitungan mundur telah dimulai

Ben Ayad menegaskan bahwa "hitungan mundur untuk menuntaskan berkas ini telah dimulai", sebagai isyarat bahwa bola kini berada di tangan Alvarez, yang keterlibatan pribadinya dan tekanan terhadap klubnya saat ini mungkin menjadi satu-satunya kunci untuk merampungkan transfer tersebut.

Barcelona sebelumnya telah mengajukan penawaran resmi yang diperkirakan sebesar 100 juta euro pada akhir Mei lalu, namun Atletico Madrid menolaknya, dengan bersikeras mempertahankan penyerang berusia 27 tahun itu, yang dianggap sebagai salah satu senjata serangan paling menonjol dalam skuad "Los Rojiblancos".

Strategi kesabaran

Tampaknya Barcelona memilih strategi bersabar dan menunggu, dengan berpegang pada keyakinan bahwa waktu mungkin akan berpihak kepada mereka, terutama jika sang pemain menunjukkan keinginan yang jelas untuk pindah ke "Blaugrana".

Selain itu, penguatan lini serang dengan wajah-wajah baru memberi manajemen Katalunya ruang gerak yang lebih besar dan membuat mereka tak perlu terburu-buru menuntaskan transfer tersebut dengan harga berapa pun.