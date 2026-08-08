Hirving Lozano menemukan klub baru setelah situasi yang sangat menyakitkan di San Diego FC

Hirving Lozano akan membela Los Angeles Galaxy dalam enam bulan ke depan. Penyerang berusia 31 tahun itu dipinjam dari San Diego FC hingga akhir tahun kalender ini. Setelah itu, LA Galaxy memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen.

"Hirving adalah pemain yang sudah kami coba kontrak tiga tahun lalu, jadi ini terasa seperti lingkaran yang akhirnya tertutup," ujar direktur umum LA Galaxy, Will Kuntz.

"Dia memiliki rekam jejak yang sangat baik di klub-klub yang bersaing memperebutkan gelar di berbagai kompetisi, termasuk pada musim debutnya di MLS. Ketika kami meninjau peluang untuk memperkuat skuad kami untuk fase akhir musim, menjadi jelas bahwa Hirving adalah pemain yang tepat untuk situasi yang sedang kami hadapi sebagai klub."

"Kami memiliki grup yang bertalenta, ruang ganti yang kuat, dan tujuan yang jelas dalam 15 pertandingan terakhir musim ini. Karena itu, kami sangat senang Hirving dan keluarganya bergabung dengan Galaxy."

Pada awal 2025, Lozano pindah dari PSV ke San Diego, tetapi masa baktinya di klub Amerika Serikat itu tidak berjalan seperti yang diharapkan kedua pihak. Pemain Meksiko itu mengalami konflik dengan pelatihnya dan sebagian karena itulah tampaknya ada semacam 'penyanderaan': dia sudah tidak bermain lagi sejak 30 November.

Akibatnya, Lozano juga tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Meksiko pada musim panas ini. Kini, solusi akhirnya ditemukan untuk situasinya yang tanpa jalan keluar.

LA Galaxy, yang juga diperkuat antara lain oleh Marco Reus, saat ini menempati peringkat ke-12 di Wilayah Barat MLS. San Diego memiliki satu poin lebih sedikit dan berada di posisi ke-13.