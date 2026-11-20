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Maestro visioner pada era keemasan J.League, Hiroshi Nanami menggunakan kaki kiri istimewanya bak kompas untuk membawa Júbilo Iwata dan timnas Jepang meraih pencapaian bersejarah, sekaligus membuktikan bahwa kunci utama sepakbola terletak pada kendali atas tempo permainan.

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Ketika sepakbola modern mulai terobsesi dengan jarak tempuh dan kekuatan fisik semata, Hiroshi Nanami tampil sebagai sosok yang tenang sekaligus cemerlang, menawarkan pendekatan yang bertolak belakang. Sang pengatur serangan tidak perlu berlari tanpa tujuan karena satu ayunan santai kaki kirinya sudah cukup untuk mengendalikan seluruh lapangan. Sebagai pengatur tempo utama Júbilo Iwata dan pemakai nomor punggung 10 yang ikonis di timnas Jepang, keanggunannya turut membentuk era keemasan sepakbola Jepang.

Perjalanannya membawanya dari lapangan-lapangan tenang di Shizuoka ke kanal-kanal bersejarah Venesia, lalu ke panggung akbar Piala Dunia FIFA 1998. Sepanjang kariernya yang bertabur prestasi, ia membangun reputasi legendaris sebagai ahli taktik yang membuat orang-orang di sekelilingnya bermain lebih cerdas. Hingga kini, warisannya tetap menjadi pengingat bahwa sepakbola bukan sekadar permainan adu kecepatan, melainkan juga ruang bagi kemungkinan artistik tanpa batas.

Dari tanah subur Shizuoka hingga awal kiprahnya di Iwata

Lahir pada 28 November 1972 di Fujieda, daerah dengan sejarah sepakbola yang kuat di Prefektur Shizuoka, Hiroshi Nanami sudah dekat dengan lapangan sejak usia dini. Di kota itu, sepakbola sangat dihormati dan para pemain muda dituntut memiliki teknik sempurna. Ia mengasah kemampuannya di Shimizu Shogyo High School yang bergengsi, akademi legendaris yang melahirkan sejumlah pemain teknik terbaik negeri itu, sebelum mematangkan permainannya di Juntendo University.

Pada 1995, gelandang yang menjanjikan itu resmi bergabung dengan Júbilo Iwata dan langsung mengamankan tempat tetap di susunan pemain inti yang dipenuhi bintang. Musim debutnya begitu mengesankan: ia menghadirkan ketenangan yang terukur di liga yang kerap berlangsung serba cepat dan kacau. Berperan sebagai pengatur serangan dari posisi yang lebih dalam, ia menunjukkan kematangan yang melampaui usianya dan terus-menerus menemukan celah dengan umpan yang membelah pertahanan secara amat presisi.

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Keistimewaan kaki kirinya tak luput dari perhatian legenda Italia Salvatore "Totò" Schillaci, yang pernah menjadi rekan setim Nanami di Júbilo Iwata dan memujinya kepada media Italia: "Di Jepang, dia salah satu yang terbaik. Dia melakukan segalanya dengan kaki kiri. Keahliannya adalah memberi assist... dan mengeksekusi tendangan bebas: nyaris tak terbendung. Dia mengingatkan saya pada Giuseppe Giannini."

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Puncak kejayaan di Asia, perjalanan ke Piala Dunia, dan formasi lima titik

Antara 1996 dan 1998, Nanami menjadi sosok terpenting di lini tengah Júbilo Iwata, membawa klub itu meraih gelar J1 League, Piala J.League, dan Kejuaraan Klub Asia yang bergengsi. Dominasinya di kompetisi domestik tak terbantahkan. Ia terpilih masuk Best Eleven J.League tiga kali berturut-turut dan mengukuhkan statusnya sebagai gelandang terbaik Jepang. Di panggung internasional, ia mewarisi nomor punggung 10 Jepang yang penuh tuntutan dan mengatur permainan tim dalam keberhasilan mereka lolos ke Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada 1998.

Di Piala Dunia yang digelar di Prancis, Nanami bermain dalam setiap menit pertandingan Grup H dan berhadapan langsung dengan para bintang dunia legendaris. Ia berjuang keras di lini tengah melawan Juan Sebastián Verón dan Javier Zanetti saat Jepang kalah tipis 1-0 dari Argentina, sebelum menghadapi Aljoša Asanović dan Robert Prosinečki dari Kroasia di Nantes. Saat melawan Jamaika di Lyon, umpan-umpan kreatifnya membantu membongkar pertahanan lawan sehingga rekan setimnya, Masashi "Gon" Nakayama, dapat mencetak gol pertama Jepang sepanjang sejarah Piala Dunia.

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Pada musim panas 1999, para pemandu bakat Eropa terpikat oleh keistimewaan teknik Nanami. Klub Serie A Venezia FC, yang mencari pengganti sepadan bagi Álvaro Recoba, merekrutnya lewat kesepakatan peminjaman yang menyita perhatian. Presiden klub Venesia Maurizio Zamparini memperkenalkan bintang barunya asal Jepang kepada media Italia dengan harapan besar:"Nanami memiliki kualitas yang setara dengan Recoba."

Masa Nanami di kota kanal itu diwarnai tantangan menghadapi liga Italia yang sangat mengandalkan fisik dan pertahanan. Ia hanya mencetak satu gol, yakni ke gawang Udinese, dalam 24 penampilan, sementara Venezia terdegradasi. Namun, sang maestro asal Shizuoka memilih memandang pengalamannya di Italia dengan rasa syukur mendalam, bukan kekecewaan. Sekembalinya ke Iwata pada akhir 2000, ia mengenang:"Pengalaman di Italia lebih penting daripada uang."

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Setelah kembali ke Jepang, Nanami langsung mencapai puncak kariernya di Piala Asia AFC 2000 di Lebanon. Ia bermain dalam setiap menit turnamen, mencetak tiga gol krusial, membawa Jepang meraih gelar juara secara mengesankan, dan terpilih sebagai Pemain Terbaik turnamen (MVP).

Keberhasilan di tingkat benua itu membuka jalan bagi eksperimen taktik Júbilo Iwata yang paling legendaris pada 2001: formasi "N-Box" yang revolusioner. Dirancang pelatih Masakazu Suzuki untuk mengurangi jarak lari pemain dan memaksimalkan penguasaan bola, sistem ini menempatkan lima gelandang dalam pola rapat menyerupai sisi dadu dengan lima titik, dengan Nanami tepat di tengah. Bersama Toshiya Fujita, Daisuke Oku, Takashi Fukunishi, dan Toshihiro Hattori di sekelilingnya, ia dapat mengalirkan bola dengan kecepatan yang memusingkan lawan.

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Mengenang betapa sulit sekaligus cemerlangnya sistem tersebut, mantan rekan setimnya Takashi Fukunishi mengungkapkan:"Awalnya, semua orang bilang itu mustahil saat pemusatan latihan... area tempat Nanami berada selalu penuh sesak, tetapi karena dia ada di sana, kami bisa menguasai bola di mana saja."

Cedera lutut, masa-masa terakhir, dan akhir perjalanan di Iwata

Tuntutan fisik sepakbola level tertinggi yang tiada henti akhirnya berdampak pada sang pengatur serangan yang elegan. Pada 2001, Nanami mengalami cedera lutut parah yang praktis mengakhiri karier internasionalnya setelah mencatatkan 67 penampilan dan sembilan gol. Cedera itu mengurangi ketajamannya dan memaksanya sepenuhnya mengandalkan penempatan posisi serta kesadaran ruang agar tetap bisa bermain. Meski kembali membantu Júbilo Iwata meraih gelar J1 League pada 2002 dan Piala Kaisar pada 2003, kemampuan fisiknya tidak pernah pulih sepenuhnya.

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Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir kariernya untuk mencari kembali sentuhan terbaiknya melalui masa peminjaman singkat di Cerezo Osaka dan Tokyo Verdy, sebelum kembali ke Júbilo Iwata untuk satu babak penutup yang penuh emosi. Pada November 2008, di tengah nyeri lutut kronis dan kesadaran bahwa ia tak lagi mampu bermain sesuai standar tingginya sendiri, Nanami resmi mengumumkan pensiun.

Pembentuk masa depan Jepang dan warisan abadi umpan-umpannya

Setelah gantung sepatu, Nanami melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih dan membawa kecerdasan taktiknya yang luar biasa ke bidang kepelatihan. Ia kembali untuk menyelamatkan Júbilo Iwata yang dicintainya sebagai pelatih pada September 2014 dan berhasil membawa klub itu kembali ke J1 League pada 2015. Ia juga sempat melatih Matsumoto Yamaga sebelum menjalani perannya saat ini yang sangat bergengsi, yakni sebagai asisten pelatih timnas Jepang di bawah Hajime Moriyasu.

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Ketajaman taktiknya dan penekanannya pada standar kelas dunia terus membentuk generasi bintang Jepang berikutnya. Gelandang timnas Daichi Kamada baru-baru ini menceritakan bagaimana metode kepelatihan Nanami yang modern membantu meningkatkan permainan mereka:

"Pak Nanami menunjukkan kepada kami video tentang bagaimana para pemain terbaik dunia melewati bek dengan dribel dan menentukan waktu tembakan mereka, agar kami bisa berkembang lebih jauh... Karena Pak Nanami sudah menunjukkan hal itu, saya pikir semua orang bisa lebih memperhatikan cara untuk mencapainya."

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Warisan Hiroshi Nanami bukan hanya deretan trofi, melainkan juga filosofi sepakbola artistik yang langka. Di era yang semakin mengutamakan ukuran fisik dan kekuatan atletis, ia tetap menjadi simbol legendaris tentang bagaimana kecerdasan dan kaki kiri istimewa mampu mengendalikan permainan sepakbola.