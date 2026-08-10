Hingga penentuan nasib: Carvajal mengadu ke Federasi Sepak Bola Spanyol

Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid, memilih memanfaatkan fasilitas Federasi Sepakbola Spanyol di kota Las Rozas untuk menjaga kebugaran fisiknya, bersamaan dengan masih berlanjutnya ketidakpastian mengenai masa depannya pada periode mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Carvajal memanfaatkan fasilitas Federasi Sepakbola Spanyol, bersama mantan rekan setimnya di Real Madrid, Joselu, untuk menjaga kebugaran fisik mereka dengan menggabungkan latihan di dalam gym dan sesi latihan di atas lapangan.

Kedua pemain itu terus bekerja dengan penuh keseriusan sembari menanti kepastian langkah berikutnya dalam karier mereka, dengan tetap menjaga tingkat kesiapan fisik setinggi mungkin untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang berkaitan dengan masa depan mereka.

Carvajal memiliki perjalanan karier yang gemilang bersama Real Madrid, setelah menjadi salah satu pemimpin paling menonjol di tim dalam beberapa tahun terakhir, sementara Joselu memiliki pengalaman luas di sepakbola Spanyol, yang membuat masa depan keduanya menjadi sorotan meski saat ini mereka tidak terikat dengan klub mana pun.

Pergerakan Carvajal dan Joselu menegaskan bahwa mereka tidak ingin ketidakpastian masa depan memengaruhi kesiapan mereka, karena keduanya terus melakukan latihan fisik secara teratur hingga mengetahui tujuan berikutnya.

Dani Carvajal merupakan salah satu putra terbaik Real Madrid di era modern, setelah menapaki jenjang akademi junior klub sebelum menjalani pengalaman singkat bersama Bayer Leverkusen dari Jerman, lalu kembali ke tim Los Blancos pada 2013.

Sejak saat itu, bek Spanyol tersebut menjadi elemen inti dalam susunan pemain Real Madrid, dan meraih banyak gelar bersama klub, yang paling menonjol adalah Liga Champions Eropa dan La Liga. Ia juga mengenakan ban kapten tim dan turut serta bersama Timnas Spanyol dalam meraih gelar juara Piala Eropa.

Adapun Joselu, ia memiliki perjalanan karier yang lebih sering berpindah antarklub, dimulai dari akademi Celta Vigo sebelum pindah ke Real Madrid, tempat ia bermain bersama tim utama untuk waktu yang singkat. Setelah itu ia menjalani berbagai pengalaman di Jerman, Inggris, dan Spanyol, serta membela klub-klub seperti Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover, Stoke City, Newcastle, Alavés, dan Espanyol. Ia kembali ke Real Madrid pada musim 2023-2024 dengan status pinjaman, dan berkontribusi besar dalam mengantarkan tim menjuarai Liga Champions Eropa, sebelum kemudian pindah ke Al-Gharafa dari Qatar.

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