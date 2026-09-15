Menurut laporan Bild, pelatih tim nasional akan untuk pertama kalinya memanggil gelandang Felix Keidel dari tim promosi Bundesliga, SV Elversberg, ke skuad Jerman untuk pertandingan Nations League yang akan datang.

Penunjukan pemain 23 tahun itu akan cukup mengejutkan, mengingat sejauh ini Keidel baru tampil dalam tiga pertandingan Bundesliga. Ia memperkuat Elversberg sejak musim panas 2025, setelah sebelumnya bermain untuk FC Ingolstadt di kasta ketiga sepak bola Jerman.

Namun, penampilannya sejauh ini bersama SVE tampaknya sudah meyakinkan Klopp terhadap gelandang bertahan tersebut. Dalam kemenangan atas Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, dan di DFB-Pokal melawan MSV Duisburg, Keidel bermain penuh 90 menit, sementara pada akhir pekan lalu ia tampil selama 73 menit melawan Bayern.

Dalam periode itu, pemain 23 tahun tersebut terutama dimainkan di pusat lini tengah bersama playmaker Lukasz Poreba. Namun, posisi asli utamanya adalah bek kanan - posisi di mana di tim DFB dalam beberapa waktu terakhir tidak ada pemain lain yang bisa benar-benar mengamankan tempat secara permanen.

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Kapan Jürgen Klopp mengumumkan skuad DFB-nya?

Klopp akan secara resmi mengumumkan skuad finalnya untuk pertandingan Nations League melawan Belanda, Serbia, dan Yunani pada Kamis mendatang. Beberapa keputusan sudah bocor.

Dengan demikian, pemanggilan trio Bayern yang sejauh ini belum mapan, yakni Lennart Karl, Tom Bischof, dan Jonas Urbig, dianggap mungkin terjadi, dan dua pemain Frankfurt, Jonathan Burkardt dan Younes Ebnoutalib, juga disebut telah menerima undangan dari pelatih tim nasional.

Bahwa Marc-Andre ter Stegen akan merayakan comeback-nya di tim nasional, sudah dikonfirmasi oleh pelatihnya di Ajax Amsterdam, Michel, pada Selasa malam. Sementara itu, peserta Piala Dunia Oliver Baumann secara cukup mengejutkan tampaknya tidak akan masuk daftar panggil.