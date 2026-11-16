Hilang Kendali di Ruang Ganti, Bintang Bayern Usai Cedera: Inilah yang Saya Takutkan

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Salah satu bintang andalan Bayern Munich kembali mengalami cedera saat membela tim nasionalnya. Kekhawatiran soal kemampuannya untuk kembali stabil secara fisik pun kembali muncul, mengingat serangkaian masalah yang membuatnya lama absen dari lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

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Bayern Munich mengumumkan bahwa bek kirinya mengalami robekan otot di bagian belakang paha kiri, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim medis klub. Sang pemain pun akan absen membela tim asal Bavaria itu dalam beberapa waktu ke depan, tanpa klub menyebutkan berapa lama ia akan menepi, seperti dilaporkan majalah Der Spiegel pada Senin.

Davies mengalami cedera saat terakhir kali membela Kanada pada Sabtu lalu. Laga itu berakhir lebih cepat baginya, karena ia terpaksa meninggalkan lapangan setelah pertandingan melawan Guatemala baru berjalan enam menit. Duel leg pertama perempat final CONCACAF Nations League tersebut dimenangi Kanada dengan skor 3-2.

Pertandingan tersebut merupakan penampilan pertama Davies sebagai starter bersama timnasnya dalam lebih dari 600 hari, tetapi ia tidak mampu menuntaskannya. Ia merasakan nyeri di antara paha dan lutut sebelum akhirnya cedera tanpa adanya kontak dengan pemain lawan. Ia juga mengaku merasakan punggungnya terkilir selama laga, seraya berkata: "Saya merasa tidak bisa berlari."

Berbicara kepada stasiun televisi Kanada "OneSoccer", Davies yang berusia 26 tahun mengungkapkan rasa frustrasinya akibat cedera paha yang terus berulang. "Tidak menyenangkan mengalami cedera paha berkali-kali," ujarnya. Ia kemudian mengungkapkan kekhawatirannya akan kemungkinan menjalani operasi: "Sekarang kami membicarakan operasi, dan itulah yang saya takutkan."

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Kemarahan sang pemain tidak berhenti saat ia meninggalkan lapangan. Ia mengaku hilang kendali di ruang ganti: "Saya sangat marah di ruang ganti, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi." Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat merusak beberapa tempat sampah, sebagai luapan rasa frustrasi yang menguasainya setelah cedera terbaru tersebut.

Davies memiliki riwayat cedera yang panjang. Ia mengalami robekan ligamen krusiatum pada 2025 yang membuatnya absen selama beberapa bulan, sebelum kembali dihantui masalah fisik lainnya pada musim semi tahun ini. Ia sebelumnya juga pernah berbicara tentang dampak psikologis yang ia alami karena tidak tahu kapan bisa kembali atau bagaimana kondisinya saat kembali bermain.

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Sang pemain sebenarnya sudah kembali banyak tampil bersama Bayern pada musim ini, bahkan juga dimainkan sebagai sayap kiri. Namun, cedera terbaru ini memaksanya kembali menepi, sementara klub yang akan menghadapi Koln pada pekan ke-10, Jumat mendatang, belum mengungkapkan perkiraan waktu kembalinya ke latihan maupun pertandingan.

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Di sisi lain, Serge Gnabry semakin dekat untuk kembali setelah pada Senin pagi menjalani sesi latihan individu pertamanya di lapangan markas klub. Ia sebelumnya mengalami cedera otot dalam laga Bayern melawan Borussia Dortmund yang berakhir imbang 2-2 pada akhir Oktober. Jamal Musiala juga berpeluang kembali masuk skuad, sementara pelatih Vincent Kompany tidak bisa memainkan Luis Diaz, Ismael Saibari, dan Manuel Neuer.

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