Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, menjadi sasaran kritik tajam dalam beberapa jam terakhir, menyusul beredarnya kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke salah satu klub Liga Profesional Saudi Roshen.

Salah meninggalkan Liverpool setelah 9 tahun di mana ia meraih berbagai prestasi individu dan kolektif, sehingga menjadi incaran banyak klub Eropa dan Saudi, terutama Al-Hilal dan Al-Qadsia.

Menanggapi hal ini, jurnalis Faisal Al-Jafan melancarkan serangan pedas terhadap Salah melalui program “Mala’ib” di stasiun radio “Al-Arabiya FM”: “Saya telah menyaksikan Mohamed Salah di Piala Dunia, dan sejujurnya ia tidak menampilkan performa yang luar biasa; ia kini telah menjadi pemain biasa.”

Baca juga.. Kesepakatan tercapai.. Al-Ahli Saudi menyelesaikan transfer Trincao

Ia menambahkan: “Mengapa kita menghabiskan dana sebesar itu untuk pemain yang sudah menua dan karier sepak bolanya sudah berakhir? Menurut saya, Mohamed Salah sudah kehilangan gairah, dan tidak ada yang bisa ia tawarkan di masa mendatang.”

Dia melanjutkan: “Saya mendesak klub-klub Saudi untuk mencari pemain muda dengan biaya yang lebih rendah demi meraih manfaat teknis yang lebih besar, karena nama-nama besar tidak memberikan kontribusi apa pun di liga kita, kecuali Cristiano Ronaldo.”

Dia menyimpulkan: “Kita telah menyaksikan Kenyounis bersama Meksiko; dia sangat menonjol. Al-Qadisiyah merekrutnya dengan biaya yang relatif kecil pada awalnya, dan dia tampil gemilang di Piala Dunia. Solusi ini lebih baik daripada menghabiskan dana yang sangat besar tanpa hasil yang berarti.”