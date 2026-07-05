'High five yang besar, kita sudah punya 5 gelar Piala Dunia': Suporter Brasil mengolok-olok Argentina

Lupakan basa-basi, para pendukung Brasil ini punya pesan nakal untuk rival terberat mereka, dan pesan itu disertai pelajaran sejarah yang nyaris tak perlu mereka selesaikan.

Sekelompok suporter Brasil mampir ke FanZone GOAL di Piala Dunia 2026 dan ditanya apakah mereka punya pesan untuk Argentina. Sebagai orang Brasil, mereka tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran halus—dan sudah sangat klise—di sela-sela percakapan.

'High Five Besar'

Saat ditanya langsung oleh reporter GOAL mengenai pesan yang ingin mereka sampaikan kepada rival tertua mereka, para pendukung ini tidak butuh waktu lama untuk menemukan kalimat penutupnya.

"High five besar untuk Argentina, karena kami punya lima gelar Piala Dunia, tahu kan?" kata salah satu penggemar, yang sudah tertawa bahkan sebelum pertanyaan lanjutan sempat dilontarkan.

Itulah jenis sindiran yang telah menjadi bagian dari persaingan ini selama puluhan tahun — berbasis statistik, tanpa ekspresi, dan sulit dibantah. Brasil tetap menjadi negara dengan gelar terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, dengan lima bintang di lambang mereka yang mencakup gelar pertama pada 1958 hingga gelar kelima pada 2002. Argentina memiliki tiga gelar, yang terbaru di Qatar pada 2022, saat Lionel Messi akhirnya berhasil meraih trofi tersebut.

'Tanyakan pada Mereka'

Ketika ditanya secara spesifik berapa banyak gelar yang bisa dibanggakan oleh rival mereka sebagai balasan, para penggemar bahkan tidak berpura-pura tahu — atau peduli.

"Dan mereka punya?" tanya wartawan itu.

"Saya tidak tahu, tanyakan saja pada mereka," jawab mereka, diikuti dengan tawa yang lebih keras.

Ini adalah percakapan yang ringan, tetapi sejarah di balik lelucon tersebut nyata. Persaingan antara Brasil dan Argentina termasuk yang paling sengit di dunia sepak bola, dan kedua negara tersebut telah tiba di Piala Dunia 2026 dengan niat sungguh-sungguh untuk menambah koleksi gelar mereka.