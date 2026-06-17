Hervé Renard menyampaikan pesan yang mengharukan tentang Lamouchi

Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, bersiap untuk menjalani pengalaman ketiganya secara berturut-turut di Piala Dunia, namun kali ini sebagai pelatih timnas Tunisia.

Setelah menghabiskan waktu di Maroko pada tahun 2018 dan kemudian di Arab Saudi untuk edisi 2022, pelatih berusia 57 tahun ini ditunjuk sebagai manajer teknis timnas El-Nisour di Piala Dunia 2026.

Di tengah suasana yang tegang, pasca kekalahan telak yang dialami timnas Tunisia dari Swedia (5-1) yang berujung pada pemecatan Sabri Lamouchi, pelatih baru ini berambisi meraih prestasi besar, dan Renard telah menunjukkan tekadnya sejak awal dalam konferensi pers.

Hervé Renard mengatakan dalam konferensi pers hari Rabu, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Ketika mereka menghubungi saya, saya tidak ragu sedetik pun.”

Ia melanjutkan: “Dalam sepak bola, selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Selain itu, ini adalah Piala Dunia, sebuah ajang yang luar biasa. Saya tahu antusiasme yang mengelilingi ajang ini, dan itulah yang mendorong saya untuk ikut serta. Ini bukanlah tantangan yang mudah, tetapi sangat memotivasi.” Kemudian, pelatih asal Prancis itu menyampaikan pesan kepada Lemouche, di mana ia mengatakan: “Saya mengenal Sabri (Lemouche) secara pribadi, dan ketika hal seperti ini terjadi pada seorang pelatih, saya selalu menempatkan diri di posisinya karena saya pernah mengalami hal serupa dalam karier saya, dan itu sangat menyakitkan. Kita harus menghargai usahanya. Dialah yang menanggung akibat dari pertandingan bencana pertama itu, dan saya yakin para pemain menyadari hal itu serta merasa sedih untuknya.”

Perlu diingat bahwa pertandingan berikutnya timnas Tunisia akan melawan Jepang, Minggu pagi mendatang, pada putaran kedua babak penyisihan grup.